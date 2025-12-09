Gyűlölet, átkok, robban a botrány: Kulcsár Edina is beleszállt G.w.M és volt felesége háborújába

G.w.M és a volt párja közti konfliktus hosszú ideje megosztja a közvéleményt, és rendszeresen kerül a média célkeresztjébe. Most azonban olyan szereplő is hangot adott a véleményének, aki eddig következetesen kerülte a botrányban való nyilvános részvételt.

G.w.M felesége nem bírta cérnával, úgy érezte, itt az ideje, hogy a nyilvánosság előtt is megnyilvánuljon a családi drámáról (Fotó: Mediaworks Archív)

G.w.M feleségénél elszakadt a cérna

G.w.M és a volt felesége, Nagy Melanie között zajló folyamatos konfliktustól Kulcsár Edina eddig tudatosan távol tartotta magát. Ezúttal azonban megelégelte a nyilvánosság előtt zajló drámát és megtörte a csendet. Egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben osztotta meg véleményét férje, G.w.M, vagyis Varga Márk első feleségével vívott mindennapi küzdelméről. A posztban egy befotózott beszélgetésrészlet is szerepelt, amely állítólag férje és Melanie üzenetváltását mutatta be.

Edina szerint a képernyőfotó jól szemlélteti, milyen hangnemben kommunikál velük Melanie, ami egy trágár, és a gyerekeket is érintő, gyűlölködő nőt mutat be. Jól látható, hogy Melanie üzenetei hemzsegnek a helyesírási hibáktól, amelyben nemcsak G.w.M-nek és feleségének, de Kulcsár Edina gyermekeinek is rosszat kívánnak. Edina hangsúlyozta: minden, amit a volt feleség állít, csupán a pénzről szól, és szerinte Melanie négy év után sem tudja lezárni a múltat, vagyis kettejük szakítását és G.w.M új kapcsolatát.

A közösségi médiában már most heves vita övezi a posztot. Többen úgy gondolják, az üzenetváltás nem valódi, mert nem illik Melanie ismert stílusához, mások viszont hiteles bizonyítéknak tartják a rapper felesége által megosztott képernyőfotót. Edina a Bor­s megkeresésére elmondta: nem kíván további részleteket hozzátenni, mindent leírt az ügy kapcsán, amit gondol. Posztjában kijelentette: készen áll feljelentést tenni Melanie ellen.

G.w.M volt felesége egyelőre nem reagált a nyilvánosan megjelent üzenetre (Fotó: Mediaworks Archív)

Nem csillapodik a régóta húzódó konfliktus

A történet előzményei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza. Melanie korábban többször is arról beszélt, hogy G.w.M nem fizeti megfelelően a gyerektartást, sőt hatósági útra is kényszerült lépni. A rapper ezt következetesen tagadta, sőt azt állította, annyit fizet, „mint öt elvált apuka együtt”. Melanie az elmúlt napokban Instagram-sztorijában hosszú üzenetben reagált, hazugsággal és rágalmazással vádolva gyerekei apját. A Borshoz eljutott információk szerint valóban nem Melanie írta az Edina által nyilvánosságra hozott üzenetet.

A csatározás tehát újabb fordulóponthoz érkezett, miután Edina is beszállt a nyilvános diskurzusba. A közösségi médiában továbbra is megoszlanak a vélemények: egyesek szerint Edina megszólalása időszerű és érthető, mások szerint csak olaj volt a tűzre és ráadásul firtatják a nyilvánosan megosztott üzenet valódiságát. Az azonban biztos, hogy a G.w.M-Kulcsár Edina-Nagy Melanie háromszög drámája egyelőre nem mutatja a lezárás jeleit.