Gesztesi Panka megrendítő vallomása: „Halálfélelmem volt”

Gesztesi Panka neve megkerülhetetlen a hazai médiában: a tragikusan elhunyt színészlegenda, Gesztesi Károly és az ország első számú show-műsorvezetője, Liptai Claudia lányaként szinte a kamerák előtt cseperedett fel. Bár a reflektorfény már kisgyermekként is kísérte, igazi „nagy debütálására” a 2026-os A Nagy Duett színpadán került sor, azóta pedig sikeres modellként és influenszerként építi saját karrierjét. Panka legutóbbi videójában azonban félretette a csillogást, és egy sokkoló titkot osztott meg követőivel: őszintén vallott gyermekkori rettegéséről, amely egy országos, mindenkit megrázó tragédiához köthető.

Gesztesi Panka modellként és influenszerként is jelen van a hazai médiában (Fotó: Máté Krisztián)

Gesztesi Panka egyik legnagyobb félelméről vallott

Panka a minap egy TikTok videójában vallott a gyerekkori furcsaságairól, amiben szó esett a legnagyobb félelméről is.

Az egyik legnagyobb félelmem az a medencék voltak, és a medencéken belül a rácsok, amik az alján vannak. Én jártam úszni, és nekem halálfélelmem volt ezektől, de konkrétan hadonásztam a vízben, mert rettegtem, hogy onnan kijön egy cápa, és ott elnyel. És ugye volt ez a tragikus eset, ami az Aquaworldben történt, hogy meghalt egy kisfiú a szörfös medencében. És én, amikor ezt kicsiként meghallottam, úgy vizionáltam, hogy ez a rács volt. És én onnantól rettegtem az összes medencében. Most már kifejezetten nem félek, nagyon szeretek úszni. (..)

– mesélte Liptai Claudia lánya.

Panka a színpadra született, hiszen A Nagy Duett 2026 egyik legnépszerűbb versenyzője volt (Fotó: MATE KRISZTIAN/Bors)

Panka nem akar édesanyja árnyéka lenni

Liptai Claudia korábban azt hitte, hogy lánya nemet fog mondani A Nagy Duett felkérésre, de ez nem így történt a közönség nagy örömére, hiszen Gesztesi Panka az egyik legkedveltebb karaktere volt a TV2 énekes műsorának. Lapunknak sikerült elcsípnie Pankát egy rendezvényen, ahol arról kérdeztük, hogy szeretne-e saját babérokra törni, és kilépni édesanyja árnyékából.

Szerintem mindenki magának töri az utat. Már felnőtt vagyok, nyilvánvalóan járok egyetemre, dolgozok is, ez is ugyanúgy munka, amit most csinálok. Nagyon sok erő és energia megy bele, úgy gondolom, ezzel is már töröm a saját utamat, és más téren is. Én ugye influenszer is vagyok, az is munka, illetve kipróbálok ezt-azt, például dolgoztam két nagyon nívós reklámfilmben, ami szintén egy nagyon kemény fizikai és mentális munka

– nyilatkozta Gesztesi Panka.