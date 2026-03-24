Nem csak Liptai Claudia lánya akar lenni: Gesztesi Panka így tör saját utat magának

Gesztesi Panka neve az utóbbi években egyre gyakrabban bukkan fel a magyar médiában, elsősorban annak köszönhetően, hogy ő Gesztesi Károly, a tragikusan elhunyt színészlegenda és Liptai Claudia, az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar televíziós személyiség lánya. Panka habár reflektorfényben nőtt fel, nagy debütálása a médiában A Nagy Duett 2026 jelenleg is zajló műsora, ahol hétről hétre lenyűgözi a nézőket Kovács Áron oldalán. Annak ellenére, hogy Gesztesi Panka elkerülhetetlenül a híres szülők „árnyékában” nőtt fel, egyre inkább azon dolgozik, hogy megtalálja a saját hangját és útját. A divat iránti érdeklődése és a modellkedés felé való nyitása is azt mutatja, hogy próbál kitörni a szülők által kijelölt keretek közül, és saját tehetségét, személyiségét is megmutatja a világnak. Lapunknak lehetősége volt egy rendezvényen exkluzív interjút készíteni Pankával a témában, aki őszintén vallott érzéseiről.

Liptai Claudia korábban azt hitte, hogy lánya nemet fog mondani A Nagy Duett felkérésre, de ez nem így történt a közönség nagy örömére, hiszen Gesztesi Panka az egyik legkedveltebb karaktere a TV2 énekes műsorának. Lapunknak sikerült elcsípnie Pankát egy rendezvényen, ahol elsősorban arról kérdeztük, hogy szeretne-e saját babérokra törni, és kilépni édesanyja árnyékából.

Szerintem mindenki magának töri az utat. Már felnőtt vagyok, nyilvánvalóan járok egyetemre, dolgozok is, ez is ugyanúgy munka, amit most csinálok. Nagyon sok erő és energia megy bele, úgy gondolom, ezzel is már töröm a saját utamat, és más téren is. Én ugye influenszer is vagyok, az is munka, illetve kipróbálok ezt-azt, például dolgoztam két nagyon nívós reklámfilmben, ami szintén egy nagyon kemény fizikai és mentális munka.

A Bors arra is kíváncsi volt, a rengeteg elfoglaltságot a fiatal lány hogyan tudja összeegyeztetni az iskolával. „Nyilván nehéz ezt suli mellett csinálni, mert mind a kettő olyan, mint egy főállásos munkahely, de megoldom..” – nyilatkozta Gesztesi Panka, akinek ezután azt a kérést is feltettük, hogy édesanyja után érdekli-e a műsorvezetői pálya, és esetleg tervez-e Liptai Claudia nyomdokaiba lépni.