Nagy Duett: Claudia könnyfakasztó üzenetet küldött lánya partnerének

Liptai Claudia és lánya Gesztesi Panka olykor ugyan megjelentek együtt a nyilvánosság előtt, olyanra azonban még sosem volt példa, hogy egy tévéműsorban szerepeljenek - ennek persze elsősorban az az oka, hogy a fiatal lány még egyszer sem vállalt be ilyesmit. Most azonban mégis kivételt tett, és úgy döntött, Kovács Áron partnereként elindul A Nagy Duett 8. évadában. Jól is tette, hiszen imádja a párost a közönség, és nem mellesleg a zsűrit is lenyűgözik hétről hétre. Áron korábban már nyilatkozott a Borsnak, hogy nagyon jó viszony alakult ki közte és Panka között, most azonban egy érzelmes Instagram posztban ennek ismét hangot is adott. Liptai Claudia pedig láthatóan ezen elérzékenyült, mert egy szívhez szóló kommentet hagyott Áron bejegyzése alatt.

Kovács Áron eleinte félt a Panka és közte lévő korkülönbségtől, olyan tekintetben, hogy más a zenei ízlésük, és más dalokat ismernek, de ez, mint mostanra kiderült, semmiben nem hátráltatta őket, Áron pedig már a műsor kezdetén tudta, hogy Gesztesi Pankában sok meglepetés van. Ami viszont nem meglepő, hogy a páros a döntőig énekelte be magát. A fináléba jutásuk után Áron nem habozott, egy Instagram bejegyzésben kifejtette, mit is érez a gyönyörű fiatal partnerével kapcsolatban.

Pankával ez a műsor a mi lakatlan szigetünk. Nem ismertük egymást korábban, a napi kapcsolatunk folytatása erősen kétséges a műsor után, hiszen én 53 éves, boldog, szerelmes családapa vagyok, ő egy 19 éves boldog, szerelmes egyetemista. Olyanok vagyunk itt, mint két hajótörött, akik egy lakatlan szigeten küzdenek egymásért, a túlélésért, egymást segítve, megismerve, megszeretve. És ez egy csoda. Aztán elhagyjuk ezt a szigetet, de valamit örökre magunkkal viszünk egymásból. Ma már úgy megyünk fel a színpadra, hogy önkéntelenül elhangzik, hogy „nagyon szeretlek”. És nem férfi és nő között hangzik el – és ez benne a legszebb – hanem ember és ember között! Érdek, szexus nélkül, pusztán két lélek talált rokonságra ebben a játékban. És ez a Duett legnagyobb ajándéka számomra. Én már nyertem. Köszönöm neked Gesztesi Panka!

– írta Kovács Áron, amire Liptai Claudia a következő sorokkal reagált: