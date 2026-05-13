Bárány Aurél tévészerepre vágyik, de van egy bökkenő: „Nem tudnának megfizetni”

A Kőgazdag Fiatalok szereplője, Bárány Aurél imádott a kamerák kereszttüzében létezni, és vágyik is rá, hogy újabb műsorokra kérjék fel. Úgy véli, ő biztosítani tudná a nagy nézettséget, de van egy kis bökkenő…

Bárány Aurél kipróbálná, milyen pénz nélkül

A Kőgazdag Fiatalok több szereplője is feltűnt már más műsorokban: PSG Ogli például a Dancing with the Starsban mutatta meg mozgását, Dulin Metta pedig az Ázsia Expresszben mutatta meg rátermettségét. Aurél is el tudná képzelni magát az extrém kihívásban.

Az Ázsia Expresszben nagyot mennék, a Kőgazdag Fiatalok szereplői közül, Ogli után én vagyok a legismertebb, 100 százalék, hogy mindenki rátapadna a képernyőkre: kíváncsiak lennének rá, pénz nélkül hogyan boldogulnék a világban. Nagy lenne, talpraesett lennék

– ábrándozott el a huszonéves gazdag srác.

„Még így is híresebb vagyok mint egy Zsigmond Angi”

„Várom ezeket a megkereséseket, de azt hiszem, mindkét nagy csatornánál tudják, hogy nem tudnának megfizetni. Ezért olyanokat hívnak, akik nem tudnak műsort csinálni, csak mert olcsók… Mikor veszi észre a tévé, hogy kire van szükség? Én azért elkérném az áram, nem lenne elég az az összeg, amit ajánlanának” – háborgott Aurél, aki az RTL-re is megorrolt, amiért nem hívták meg az Exek csatájába volt barátnőjével, Lakatos Larával szerepelni.

„Larával ott mi olyat hoztunk volna, mint senki. Anno mikor szakítottunk-összejöttünk, már akkor több tízezren nézték az Instagram-videóinkat, ami anno nagyon nagy szó volt, TikTokon is 110 ezres nézettségünk volt, pedig akkor még nem volt így elterjedve. Egyébként ebben az Exek csatájában szánalmasnak tartom a felhozatalt. Nem tartom magam »híresnek«, inkább »hírhedtnek«, de még így is híresebb vagyok mint egy Zsigmond Angi, vagy hogy is hívják… Szavak sincsenek rá, a pénz miatt inkább szétmennek… Pap Dorciról még talán hallottam, de a többi szereplő? 50-60 évesek, akiket az utcáról szedtek össze és egy üdítő árát fordították rájuk…” – háborgott tovább a szemtelen fiatal.