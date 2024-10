Élő adásban bakizott PSG Ogli, videón a Kőgazdag Fiatalok sztárjának tánca

Sokan meglepődtek, mikor kiderült, hogy a Kőgazdag Fiatalok karakteres sztárja, PSG Ogli is szerepel a Dancing with the Stars-ban. Végre elindult a TV2 sikerműsorának 5. évada, eljött a nagy pillanat, hogy bebizonyítsa a híresség, hogy képes maradandót alkotni a táncparketten – és ez bizonyos szinten össze is jött neki.

Fotó: Bánkúti Sándor

PSG Ogli mindent megtett azért, hogy egy remek produkciót hozzon a közönségnek a táncpartnere, Szőke Zsuzsanna társaságában a Dancing with the Stars-ban. Ez egészen az utolsó pillanatig szépen is ment neki, viszont a nagy finálé végső mozdulata sajnos nem jött össze, baki történt, így nem lett szép vége az előadásnak – ezt szóvá is tették a zsűritagok.

Itt lehet megtekinteni PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna produkcióját, ami 15 pontot ért a zsűri szerint: