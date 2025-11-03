Kőgazdag Metta teljesen megváltozott: már nem zavarja, ha egy bokorba kell pisilnie

Dulin Metta a Nagy Ő-ben, majd a Kőgazdag Fiatalokban szerepelt a TV2-n, ahol megtudhattuk, hogy a szőkeség akkor érzi a legjobban magát, ha luxus kényelem és kifogástalan tisztaság veszi körül. Csakhogy, amikor elvállalta az Ázsia Expressz 6. évadát, akkor jól tudta, minderről egy időre le kell mondania. De azt talán maga sem gondolta, hogy ez az élmény a hétköznapi életére is komoly hatással lesz. Na, persze nem arról van szó, hogy Metta mostantól nomádként él, de már korántsem annyira szigorú a körülményekkel kapcsolatban. Erről mesélt most a Borsnak.

A Kőgazdag Fiatalok Metta teljesen más oldalát mutatta meg, mint amit az Ázsia Expressz 2025-ös évadában láthattunk (Fotó: TV2)

Lakatos Levente és Kőgazdag Metta, azaz Dulin Metta ázsiai kalandja ugyan rövidebbre sikerült, mint ahogy tervezték, de így sem tértek haza élmények nélkül, sőt.

„Olyan szinten változtatott meg az Ázsia Expressz, hogy amikor a mauritiusi utamat foglaltam, és nézegettem az ötcsillagos szállodákat, az jutott eszembe, hogy minek ez nekem? Pedig korábban ilyesmire nem is gondoltam, de most már megfordul a fejemben, hogy végül is a földön is elalszom simán” – vallotta be nevetve.

Ennek ellenére a vége nyilván az lett, hogy nagyon jó hoteleket foglaltam. És nem tagadom, hogy itt, Dubajban is borzasztóan élvezem azt a luxust, amiben élek, hiszen egy hatalmas toronyházban lakom, ahol a teraszomról rálátok a Pálma-szigetre. Ráadásul privát medencéje és privát tengerpartja van az épületnek, ahol tényleg, még a tengerparti mosdó is olyan, hogy enni lehetne a földről, de már tudom azt, hogy semmi bajom nem történik, hogyha iszonyatos koszos vécében vagy egy bokorban kell pisilnem

– mesélte.

Lakatos Levente és Dulin Metta rengeteg kalandot éltek meg együtt: a lány azonban lábsérülése miatt kénytelen volt hamarabb hazajönni Ázsiából (Fotó: Bors)

Dulin Metta lábsérülése semmi? Az Ázsia Expressz a félelmein is segített

A TV2 sztárja mindig is imádott utazni, de a betegségektől rettegett. Mostanra viszont ez az érzés is enyhült benne.

„Nagyon sokat változtatott rajtam ez az ázsiai kaland. Én tényleg azt hittem az Ázsia Expressz forgatása előtt, hogy ezerféle fertőzéssel fogok hazajönni, de semmi bajom nem lett. Pedig, ahogy látták a nézők is, borzasztó koszos helyeken aludtunk, olyan ágyakon, amikhez korábban a kislábujjamat sem érintettem volna hozzá” – magyarázta.

Nem azt mondom, hogy jobban értékelem általa a luxust, de már tudom azt, hogy mennyivel egyszerűbb körülmények között is teljesnek tudom érezni magam, és tudok az adott pillanat szépségeinek örülni. Ennek ellenére, nem tagadom, ha választanom kell, akkor az ötcsillagos szállodát választom, de szerintem ez az emberek többségénél így van

– tette még hozzá.