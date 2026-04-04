Zalatnay Cini: „Az átkost idézi fel bennem az ukrán kémek munkája”

Nem könnyű elhinni, ami manapság a baloldali politikusok és szimpatizánsok miatt az országban zajlik. A folyamatos gyűlöletkeltés, a külpolitikai tények eltorzítása folyamatosan rontják a közhangulatot, arról nem is beszélve, hogy a magyar baloldali politikába mélyen beágyazott ukrán kémek jó ideje munkálkodnak azon, hogy minden eszközükkel és forrásukkal támogassák a Tisza Pártot. Zalatnay Cini is csak kapkodja a fejét, hiszen sosem gondolta volna, hogy Magyarországra ilyen erővel térhetnek vissza azok az idők, melyeket a rendszerváltással magunk mögött hagytunk.

„Bevallom, aggodalommal figyelem a baloldal felől egyre sűrűbben kibukó kémtörténeteket, ahogyan az is őszintén meglepett, hogy éppen a szövetségesi rendszerünkön belülről hallgatják le Magyarország külügyminiszterének telefonját. Tényleg ott tartunk, hogy elárulnak minket?” – kezdte egy kérdéssel Zalatnay Cini, aki élt már olyan rendszerben, ahol az emberek nem bízhattak meg egymásban, és köszöni szépen, de nem kér újra belőle.

Annak idején, amikor két éven át Londonban éltem, számos alkalommal találkoztam kémekkel, akik - mint utóbb kiderült -, azért jelentek meg az életemben és a környezetemben, hogy engem figyeljenek és rólam jelentsenek.

„Ezek többnyire jóképű pasik voltak, de nem jutottak sokra velem, mert én csak a zenéről szerettem beszélgetni és kicsit sem érdekelt a politika. De találkoztam olyanokkal is, akik kerek perec megmondták, hogy azt szeretnék, hogy mindent mondjak el nekik arról, ami Magyarországon és a keleti blokkban zajlik. Na, őket nagyon határozottan küldtem el a fenébe. Egyébként ez lenne az elvárható azoktól is, akik itthon, ezekben a nehéz időkben segítik a külföldi kémek kormányellenes ténykedéseit, netán vagyonokat tesznek zsebre rajtuk keresztül” – mondta a Borsnak Zalatnay Cini.

Az énekesnő azzal is tisztában van, hogy minden Angliából intézett telefonhívását lehallgatták akkoriban, sőt azután is figyelték a család vonalát, hogy visszatért Magyarországra. „Mélyen egyet tudok érteni Szijjártó Péter felháborodásával, hiszen pontosan tudom, milyen érzés szembesülni azzal, hogy lehallgatják a telefonját. Ő ráadásul egy nemzetközi szinten is ismert és elismert politikus, míg én „csak” egy, a vasfüggöny mögül érkező kis csitri voltam, vagyis nem nyomtam sokat a latba. Máig hallom édesanyám hangját, aki, ha felhívtam őt Londonból, minden alakalommal arra kért, hogy ne mondjak semmi olyat, amit nem akarom, hogy mások is halljanak. Akkoriban persze csak nevettem ezen és talán még hecceltem is anyukámat, de ma azért már nagyon más a helyzet és nagyon mások a szereplők.”

Tisztán látszik, hogy képesek akár a semmiből is egy pártot felépíteni és veszélybe sodorni ezzel azt a békét és biztonságot, ami Európában szinte már csak nálunk van meg ilyen stabilan.

„Tényleg azt akarjuk, hogy kémek és konspirátorok határozzák meg a jövőnket? Hát, köszönöm szépen? Én már bekóstoltam ebbe és nem ízlett!” – zárta gondolatait az énekesnő.