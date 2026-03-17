Váratlan, de megható kezdeményezés indult az Egyesült Államokból Orbán Viktorért. A Dallasban szolgáló, 94 esztendős Lelóczky Gyula Donát atya globális imaláncot hirdetett.
A magyar származású ciszterci szerzetes szerint történelmi fordulóponthoz érkezett a magyar nemzet, ezért a hívekhez fordult segítségért. Levelében arra buzdította a magyarokat, hogy közös imával kérjék Isten segítségét hazánk számára.
Magyar népünk válaszút felé közeleg, és az útelágazásnál a két jelzőtábla két teljesen különböző irányú jövő felé mutatja az utat
- írta üzenetében a pap.
Donát atya elmondta: a történelem során a magyarok többször is a hitből merítettek erőt a nehéz időkben, ezért most is ezt az utat javasolja. Felidézte Szent István király példáját is, aki a hagyomány szerint az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta.
Ebben a sorsdöntő órában nem tehetünk jobbat, mint hogy Szent István királyunk példáját követve hazánkat Urunk Jézus Krisztus és Édesanyja Szűz Mária gondjaira bízzuk
– fogalmazott.
A 94 éves szerzetes egy egyszerű üzenetet fogalmazott meg a magyarok számára: imával ostromoljuk az eget, hogy a nemzet a jobbik utat válassza, és békében, jólétben élhessen.
Donát atya két konkrét dolgot kér a csatlakozóktól. Egyrészt azt, hogy naponta mondjanak el legalább egyet a legismertebb keresztény imák közül – a Miatyánkot, az Üdvözlégyet vagy a Memorare imát. Másrészt arra buzdít mindenkit, hogy küldjék tovább a felhívást rokonaiknak és barátaiknak, hogy minél többen csatlakozhassanak az imaközösséghez.
A nép, amely imával forr egybe, annak a pokol kapui se tudnak ellenállni
– írta levelében.
Donát atya évtizedek óta él az Egyesült Államokban. 1964-ben került ki Amerikába, majd 1965-től egészen 2011-ig a Dallasban működő, magyar ciszterci szerzetesek által alapított nyolcosztályos gimnáziumban tanított, később pedig könyvtárosként dolgozott.
A 94 éves pap ma is aktív lelkipásztori szolgálatot végez, és mostani felhívásával azt szeretné elérni, hogy a világ minden táján élő magyarok közösen álljanak ki Orbán Viktorért.
