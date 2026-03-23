Szijjártó Péter is reagált a lehallgatási botrányra: "Ebből látszik, hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány"

Mint arról korábban beszámoltunk, titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A kapott hangfelvétel szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a történetben. Orbán Viktor a felvétel nyilvánosságra kerülése után azonnal vizsgálatot rendelt el. "Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki" - üzente a kormányfő.

Most maga Szijjártó Péter is megszólalt az ügyben, aki a Facebook-oldalára feltett videóban a döbbenet szóval összegezte a történteket.

"Döbbenet, hogy egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatott le egy vagy több külföldi titkosszolgálat. Hogy mi a jogi meghatározása annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom, de ami durva, hogy ez a külföldi titkosszolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik, Orbán Anita barátja, ő dönthetné el, kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban és férhetne hozzá mindenféle anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban" - sorolta Szijjártó, hozzátéve:

Ebből látszik, hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány, egy ukránpárti külügyminisztérium.

A külügyminiszter kiemelte: a nyomásgyakorlás és a titkosszolgálati módszerek bevetése ellenére sem adja fel a nemzeti kormány a magyar nemzeti érdekek képviseletét, és továbbra sem engedik, hogy Magyarországot háborúba vigyék.