"Húzzatok haza" - piros lapot mutattak fel a győriek az ukrán kémeknek

Mivel Ukrajna tudja, hogy se pénzt, se katonát nem kap Magyarországtól, ezért minden eddiginél durvább támadáshullámot indított hazánk ellen. Először csak fenyegettek, majd már halálosan fenyegettek, később már Orbán Viktor családját is halálosan fenyegették, olajblokádot vezettek be hazánkkal szemben, most pedig ott tartanak, hogy titkosszolgálati akciókkal akarnak beavatkozni a magyar választásokba. Ez az ukránok válasza arra, hogy Magyarország nem hagyja, hogy egy háborúban álló ország belépjen az Európai Unióba, berántva ezáltal az összes tagországot az ő konfliktusába - írja a Ripost.

Zelenszkij ideküldte a kémjeit, Zelenszkij ideküldte az ügynökeit. Zelenszkij műveleti területté tette Magyarországot. Ezt nem hagyhatjuk, ez felháborító, ez támadás Magyarország szuverenitásával szemben

— hangsúlyozta Győrben a külgazdasági és külügyminiszter.

Orbán Viktor után Szijjártó Pétert támadják az ukránok

Épp a héten robbant a botrány, hogy egy, a tiszás Orbán Anitához köthető magyar újságíró közreműködésével Szijjártó Péter telefonját lehallgatták, a Tisza Párt irodájába pedig rendszeresen bejárt egy olyan informatikus, aki közben Kijevbe utazgatott és a budapesti ukrán nagykövetségnek is állandó látogatója volt. Az ukránok tehát, mint a szorgalmas pókok, kiterjedt hálót szőttek idehaza, a Tisza Pártot pedig rendesen be is hálózták.

Mivel a kormány lefektette: Magyarország soha nem megy Ukrajnáért háborúba és nem engedi, hogy csatlakozzon az unióhoz, szemet vetettek a Magyar Péter vezette Tisza Pártra.

Magyar és emberei pedig be is hódoltak neki, már az Európai Parlamentben is ukrán pólóban ücsörögnek.

A győriek egyértelmű üzenetet küldtek az ukránoknak

Az ukrán titkosszolgálati akció célja nem más, mint hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon. De mi ezt nem hagyjuk. Ez a mi országunk, ez egy ezeréves keresztény államisággal rendelkező ország. A mi országunk, a jövőjéről egyedül mi dönthetünk

— szögezte le a miniszter, majd így folytatta:

Ezért itt az idő, hogy megüzenjük: az összes ukrán kém szedje a sátorfáját, és húzzanak haza Ukrajnába. Mutassatok piroslapot az ukránoknak, mutassatok piros lapot az ukrán titkosszolgálatnak, az ukrán kémeknek és az ukrán ügynököknek. Húzzatok haza Ukrajnába

— üzent Szijjártó Péter, majd a győriek piros lapokat emeltek a magasba és elkezdték harsogni: "Húzzatok haza, húzzatok haza!".