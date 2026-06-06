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Rémisztő röntgenfelvételek mutatják meg, mi történik a testeddel, ha nem kötöd be a biztonsági övet!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors biztonsági öv
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 21:00
röntgenfelvételbaleset
Sokan legyintenek rá egy rövid úton, mások kényelemből kibújnak alóla, vagy ami még rosszabb: feldobják a lábukat a műszerfalra. Pedig a statisztikák nem hazudnak: kétszer akkora eséllyel halsz meg egy autóbalesetben, ha nem használod a biztonsági övet. Ha a puszta számok nem lennének elég rémisztőek, ezek a most előkerült, horrorisztikus röntgenfelvételek garantáltan észhez térítenek mindenkit.
Bors
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Gondoljunk bele, hányszor fordult már elő, hogy csak leugrottunk a sarki boltig, és megfordult a fejünkben: „Áh, ezért a két percért feleslegbe rángatni az övet”? Vagy egy hosszú, unalmas autópályás utazás alatt, amikor a kényelem oltárán feláldozva inkább kibújtunk a pánt alól, netán utasként lazán felcsaptuk a lábunkat a műszerfalra? Bár ezek a mozdulatok meglepően gyakorinak számítanak, a szakértők nem véletlenül könyörögnek folyamatosan azért, hogy felejtsük el őket – az internetet elárasztó, sokkoló röntgenfelvétel-sorozatok ugyanis tűpontosan megmutatják, milyen horror vár azokra, akik fittyet hánynak a biztonságra.

A sokkoló röntgenfelvétel hűen megmutatja, milyen brutális pusztítást végez az emberi testben egy ütközés, ha nem használjuk a biztonsági övet
A sokkoló röntgenfelvétel hűen megmutatja, milyen brutális pusztítást végez az emberi testben egy ütközés, ha nem használjuk a biztonsági övet / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A közelmúltban a Redditre felkerült egy brutális fotó, amely három olyan ember röntgenfelvételét mutatja be, akik biztonsági öv nélkül szenvedtek autóbalesetet. A látványtól a hideg futkos az ember hátán. A sérülések súlyossága ugyanis pont azon múlt, hogy ki milyen hanyag pózban ült a csattanás pillanatában.

Mindenkit elborzaszt a megrázó röntgenfelvétel

Az első áldozat normálisan ült az ülésben, ő egy kettős lábtöréssel úszta meg a dolgot. A második utason még ez sem segített: ő keresztbe tett lábbal utazott, aminek az lett a következménye, hogy mindkét combcsontja szilánkosra tört. A harmadik felelőtlen autós járt a legrosszabbul, ő ugyanis nem elég, hogy nem kötötte be magát, de még a lábát is felrakta a műszerfalra. A röntgenkép alapján a végtagja szinte teljesen megsemmisült, a csontjai felismerhetetlenül roncsolódtak.

A netezőket teljesen kiborították a látottak. Az egyik hozzászóló azonnal megfogadta, hogy örökre szakít a rossz szokásaival:

Soha többé nem teszem fel a lábam a műszerfalra

– írta.

Nincs kifogás, a modern autók már könyörögnek érte

Nem ez az egyetlen horror-felvétel, ami kering a neten. Egy másik, kifejezetten radiológusok által megosztott képen egy olyan sofőr belső sérülései láthatók, aki öv nélkül rohant bele szemből egy másik autóba. A kommentelők teljesen kiakadtak a látottakon.

Még ha a hátsó ülésen ülsz, még ha csak egy rövid útról is van szó, kérlek, kapcsold be a biztonsági övedet!

– könyörgött egy hozzászóló, mire egy másik így reagált: „El sem tudom képzelni, hogy öv nélkül vezessek, vagy akár csak utazzak egy autóban.

A szabályok egyébként kíméletlenek: a biztonsági öv használata kötelező, és ha a rendőrök rajtakapnak, hogy elmulasztottad, mélyen a zsebedbe kell nyúlnod a bírság miatt. Ráadásul a mai modern autókban már szinte képtelenség elfelejteni a dolgot, hiszen a műszerfal addig visít és csipog az ember fülébe, amíg be nem kattan a csat – írja a LADbible.

Ide kattintva lehet megtekinteni a döbbenetes röntgenképeket.

 

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