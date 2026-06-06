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Izgalmas történelmi kvíz a II. Világháború eseményeiről.

Történelmi kvíz: ez a II. világháborús kérdéssor még a legprofibb katonai szakértőket is megizzasztja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors második világháború
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 20:45
történelem kvízekjátéktörténelem
Készen állsz arra, hogy próbára tedd a tudásod a XX. század legmeghatározóbb globális konfliktusának legizgalmasabb kulisszatitkaival? Teszteld a memóriádat, és derítsd ki ezzel a lebilincselő történelmi kvíz kérdéssorral, hogy vajon igazi hadtörténész vagy?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A II. világháború az emberiség történetének eddigi legnagyobb és legvéresebb globális fegyveres konfliktusa volt. A következő átfogó történelmi kvíz éppen ezeket a drámai fordulatokat és a háború kevéssé ismert, lenyűgöző háttértörténeteit hivatott feleleveníteni.

Történelmi kvíz a második világháború eseményeiről, mint a képen látható jaltai konferenciáról.
Itt a nagy kihívás: izgalmas történelmi kvíz a II. világháború részleteiről.
Fotó: Photograph from the Army Signal Corps Collection in the U.S. National Archives / Wikipédia
  • Rejtett taktikák: a frontvonalak mögött zajló megtévesztő hadműveletek és kódfejtő bravúrok.
  • Hősies sorsok: különleges katonák, titkos ügynökök és a harcokban részt vevő bátor nők.
  • Döntő pillanatok: sorsfordító parancsok és a kapituláció igazi háttere.

Melyek a legizgalmasabb kérdések, amelyeket egy II. világháborús történelmi kvíz tartogathat?

A II. világháború 1939 szeptemberében, Európában robbant ki, majd az évek során fokozatosan kiterjedt a Föld szinte minden régiójára. A harcok két nagy katonai tömb, a tengelyhatalmak és a szövetségesek között zajlottak. A pusztító küzdelem nemcsak a hagyományos frontvonalakon követelt hatalmas áldozatokat, hanem a hátországokban is, ahol a totális háború stratégiája a civil lakosságot sem kímélte. 

A haditechnika és a hírszerzés rohamos fejlődése alapjaiban változtatta meg a hadviselés képét ezen évek alatt. A fegyveres összecsapások végül 1945-ben a tengelyhatalmak teljes katonai összeomlásával és feltétel nélküli megadásával zárultak. A háború lezárása után kialakuló új geopolitikai helyzet évtizedekre meghatározta a modern világ képét és a hidegháború korszakát.

Készen állsz hát a nagy II. világháborús történelmi kvíz kérdéssorára?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik országot szállta meg Sztálin 1939. szeptember 17-én?

Nézd meg a videót a II. világháború egyik leghíresebb hadműveletéről, a Barbarossa tervről:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu