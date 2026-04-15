Szandi brutális balesetet szenvedett, kómába került az énekesnő

Kevesen tudják Pintácsi Alexandra, vagyis Szandi kapcsán, hogy a színpadon túl is imádta feszegetni a határokat. Az énekesnő fiatalabb korában szinte kereste a veszélyt, az adrenalin pedig teljesen beszippantotta. Olyan helyzetekbe sodorta magát, amelyek hallatán ma már a rajongók is megdöbbennek. Bár ma már visszafogottabb, egykor nem volt számára lehetetlen.

Szandi szeret veszélyesen élni, ezért sokszor a frászt hozta már a családjára

Szandi énekesnő mindig is tüzes energiájáról, és sugárzó személyiségéről ismert. Azonban ehhez az energiához az is hozzátartozik, hogy bizony néha szeret veszélyesen élni. A Petőfi Rádióban belátta, hogy bizony sokszor a határokat is átlépte, és nem egyszer hozta a frászt a családjára, ugyanis az éneklés mellett artistaként is sokat szerepelt, amiben sokszor Szandi gyerekei is részt vettek.

Nem mondanám magam artistának, nálam ez inkább csak egy szerelem. Most már ritkábban csinálom, mert úgy szoktam fogalmazni, kimaxoltam. Mindenféle veszélyes dolgot megcsináltam, és ilyenkor szokott előjönni, hogy még mit nem csináltam, és ilyenkor szokott történni a baj. Akarok még látványosabb, veszélyesebb dolgokat csinálni. Jó néhányszor hoztam a frászt a családtagjaimra, főleg akkor, amikor Blankával ketten mentünk fel a magasba még a Magyar Nemzeti Cirkuszba és fél kézzel tartottam a magasból a lányomat úgy, hogy én fejjel lefelé voltam és tényleg csak egymás csuklóját fogtuk meg és fél kézzel tartottam őt. Gyakorlatilag rajtam múlott az élete

– mesélte Szandi a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában.

Szandi az éneklést is abbahagyta volna a lovassportért, azonban az élet egy váratlan fordulatot hozott

Az ilyen mutatványok mögött persze rengeteg gyakorlás állt, de a veszély így is valós volt. Egyetlen rossz mozdulat is elég lett volna, és tragédia történhetett volna. Nem csoda, hogy a családja sokszor aggódott érte.

„Vonz engem a veszély és az adrenalin”

Az énekesnő már fiatalon is érezte, hogy nem az átlagos utat keresi. Mindig egy kicsit többre vágyott, egy kicsit extrémebbre, és ez a hozzáállás a sportban is megmutatkozott, amitől azonban egyszer komoly életveszélybe is került.

Egyszerűen vonz engem a veszély és az adrenalin, és velem tényleg nem unalmas az élet, az biztos. Régebben galoppon lovagoltam és amatőr zsoké voltam. Én úgy vagyok vele, hogy ha valamit csinálok, akkor azt nagyon csinálom. Nekem már nem volt elég az, hogy csak galoppozok, hanem a pardubicei lóversenyekre szerettem volna menni, gátugrást is csináltam volna. Olyan versenyen akartam elindulni, ahol azért nem csak a zsokék, hanem a lovak is rendszeresen meghalnak, mert tényleg nagyon veszélyes. Már elkezdtem volna tanulni, és akkor ért a baleset. Itt jön elő a Jóisten, aki előidézett egy olyan balesetet, ami után három napig voltam kómában. Rendesen megijesztett mindenkit, köztük engem is. Egy évig nem is ülhettem lóra a bevérzések miatt, aztán szerencsére meggyógyultam. Ráadásul a beszédközpontom is sérült, de az is helyreállt. Ez egy figyelmeztetés volt, mert ott már tényleg nagyon mérlegen volt, hogy talán abba is hagyom az éneklést, azért, hogy zsoké lehessek. A Jóisten viszont nekem nem ezt az utat szánta, úgyhogy ez a baleset sem véletlen volt

– idézte fel.