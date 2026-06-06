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Bella Hadid nem bízott sokat a képzeletre - aprócska fürdőruhában hajókázott a modell

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 21:30
modellfürdőruha
Nyaralása során ez volt az egyik legtöbbet takaró fürdőruha.

Bár Bella Hadid már New York-ban van, fejben úgy tűnik még mindig  a dél-franciaországi útján elmélkedik. A 29 éves modell nemrég újabb képeket osztott meg a Saint-Tropez-i kiruccanásáról, és az apró fürdőruha ezeken sem maradt el.

Bella Hadid aprócska fürdőruhában hajókázott
Bella Hadid aprócska fürdőruhában hajókázott
Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE /  Northfoto

Bella Hadid aprócska fürdőruhában hajókázott

Hadid egy jachton égkék Issey Miyake fürdőruhában pózolt. És bár meglepő, de a testhez simuló, dekoltált fürdőruha az egyik legtöbbet takaró viselete volt a nyaraláson, ahol több bikinit is viselt.

Bár a modell nem mellékelt szöveget a képekhez, a kommentek között feltűnt édesanyja, Yolanda Hadid, hogy egy piros szívet és két lángos emojit hagyjon.

A fotókat ide kattintva lehet megtekinteni!

Hadid a rövid nyaralást még a Cannes-i filmfesztivál után ejtette meg, ahol oldalán öccse, Anwar Hadid is feltűnt. Ezen a héten szerda este a modell csatlakozott a több millió emberhez, akik a New York Knicksnek szurkoltak az NBA-döntő első mérkőzésén a San Antonio Spurs ellen - írta a Daily Mail.

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