„Nem bírom tovább” – az édesanya próbálta újraéleszteni 22 éves lányát, a karjaiban halt meg

Isabelle Sapherson-Moralee anyukája kétségbeesetten próbálta megmenteni 22 éves lányát, mielőtt az öt éve tartó ketaminfüggősége miatt életét vesztette. Ann Moralee elmondta, hogy 18 hónapig próbált segítséget kérni a lányának, és többször is figyelmeztette a szakértőket, hogy támogatás nélkül a lánya függősége miatt fog meghalni.
A lány, akit mindenki Izzynak ismert, krónikus fájdalmaktól szenvedett, és a függőség miatt a hólyagja teljesen tönkrement. A kórházból két nappal a halála előtt távozott, és a tragédia pillanatában sem akarta, hogy az anyja mentőt hívjon.
Folyamatosan kértem tőle, hogy hívhassak mentőt, de azt mondta: Nincs több kórház, anya, ezt már nem bírom.
Ann ennek ellenére megkezdte a gyermeke újraélesztését, és mentőt hívott - korábbi légiutas-kísérői és ápolónői tapasztalata miatt nem először kellett ilyen helyzetben cselekednie.
Végül a lányomat nem tudtam megmenteni.
Ann elmondta, hogy 2023 végén fedezte fel lánya ketaminfüggőségét, ekkorra már nem tudta tovább titkolni, mert teljesen kicsúszott az irányítás alól. A szerhasználat súlyosan károsította Izzy hólyagját, és körülbelül egy évvel a halála előtt vizelet-inkontinenciát okozott nála.
A helyzet annyira rossz volt, hogy havonta nagyobb összegeket költöttek inkontinencia-betétekre, és Izzynek körülbelül hat hónappal a halála előtt abba kellett hagynia a munkát. Izzyt márciusban kórházba szállították, de még ott is sikerült ketamint szereznie és szednie.
Követtem ki az épületből, és megpróbáltam megszerezni annak a rendszámát, aki ketamint adott a beteg gyermekemnek
- mondta az anyuka.
Izzy halálának okát légzésdepresszióként jelölték meg, amelyet a súlyos morfin és gabapentin-toxicitás együttesen okozott. Mindkét fájdalomcsillapító szintje a normálisnál magasabb volt a vérében, és a gabapentin tovább súlyosbíthatta a morfin toxikus hatását. A boncolás során epeúti szepszist is megállapítottak, ami közrejátszhatott a halálban, de nem ez volt a közvetlen oka - írja a Mirror.
Scott Davey, a Reach drog és alkoholellenes jótékonysági szervezet munkatársa szerint:
Nagyon olcsó és könnyen hozzáférhető, ami nagyban hozzájárul a problémához. Nem az akut hatás a lényeg, hanem a hosszú távú: fizikai károkat okoz, majd a fájdalom csillapítására újra használják - ez a csapda.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.