„Nem bírom tovább” – az édesanya próbálta újraéleszteni 22 éves lányát, a karjaiban halt meg

Isabelle Sapherson-Moralee anyukája kétségbeesetten próbálta megmenteni 22 éves lányát, mielőtt az öt éve tartó ketaminfüggősége miatt életét vesztette. Ann Moralee elmondta, hogy 18 hónapig próbált segítséget kérni a lányának, és többször is figyelmeztette a szakértőket, hogy támogatás nélkül a lánya függősége miatt fog meghalni.

Függősége miatt veszette életét a 22 éves fiatal

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Nem kapott támogatást, függősége vitte halálba a fiatalt

A lány, akit mindenki Izzynak ismert, krónikus fájdalmaktól szenvedett, és a függőség miatt a hólyagja teljesen tönkrement. A kórházból két nappal a halála előtt távozott, és a tragédia pillanatában sem akarta, hogy az anyja mentőt hívjon.

Folyamatosan kértem tőle, hogy hívhassak mentőt, de azt mondta: Nincs több kórház, anya, ezt már nem bírom.

Ann ennek ellenére megkezdte a gyermeke újraélesztését, és mentőt hívott - korábbi légiutas-kísérői és ápolónői tapasztalata miatt nem először kellett ilyen helyzetben cselekednie.

Végül a lányomat nem tudtam megmenteni.

Ann elmondta, hogy 2023 végén fedezte fel lánya ketaminfüggőségét, ekkorra már nem tudta tovább titkolni, mert teljesen kicsúszott az irányítás alól. A szerhasználat súlyosan károsította Izzy hólyagját, és körülbelül egy évvel a halála előtt vizelet-inkontinenciát okozott nála.

A helyzet annyira rossz volt, hogy havonta nagyobb összegeket költöttek inkontinencia-betétekre, és Izzynek körülbelül hat hónappal a halála előtt abba kellett hagynia a munkát. Izzyt márciusban kórházba szállították, de még ott is sikerült ketamint szereznie és szednie.

Követtem ki az épületből, és megpróbáltam megszerezni annak a rendszámát, aki ketamint adott a beteg gyermekemnek

- mondta az anyuka.

Izzy halálának okát légzésdepresszióként jelölték meg, amelyet a súlyos morfin és gabapentin-toxicitás együttesen okozott. Mindkét fájdalomcsillapító szintje a normálisnál magasabb volt a vérében, és a gabapentin tovább súlyosbíthatta a morfin toxikus hatását. A boncolás során epeúti szepszist is megállapítottak, ami közrejátszhatott a halálban, de nem ez volt a közvetlen oka - írja a Mirror.