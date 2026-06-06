Külföldi kezelésre viszi Schobert Norbert Rubint Rékát: „Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem”

A Schobert család életét az elmúlt négy évben egy olyan harc határozza meg, amelyet a nyilvánosság előtt sokáig csendben viseltek. Amióta Rubint Réka idén tavasszal felvállalta, hogy rosszindulatú daganatos betegséggel küzd, egyre őszintébben enged betekintést a mindennapjaiba. A fitneszlady rendszeresen beszél arról, milyen vizsgálatokon vesz részt, hogyan éli meg a kezeléseket, mi ad neki erőt a nehezebb napokon, és hogyan próbál mentálisan is helytállni ebben az embert próbáló időszakban. Mellette pedig ott áll férje, Schobert Norbert, aki egyetlen pillanatra sem engedi el a kezét.

Schobert Norbert és Rubint Réka a házasságuk során minden bajt leküzdöttek, és így tesznek ma is (Fotó: TV2)

Rubint Réka négy éve küzd a rákkal

Nemrég újabb beavatkozáson esett át a gyógyulása érdekében

Külföldi kezelést is kipróbálnának

Mindent megtesz Schobert Norbert felesége, Rubint Réka gyógyulásáért

Norbi a Borsnak adott interjújában megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy szerinte a Jóisten különleges feladatot bízott rájuk. Úgy érzi, felesége küldetése most az, hogy lelassuljon, meggyógyuljon, és a saját történetével reményt adjon azoknak, akik hasonló küzdelmet vívnak. Ő maga pedig egyértelműen tudja, mi a dolga.

Schobert Norbert úgy véli, az elmúlt évtizedek során többször is megtapasztalhatta, milyen érzés az, amikor az ember az életéért harcol. Súlyos egészségügyi problémái idején Réka volt az, aki rendíthetetlenül mellette állt, segítette, támogatta és visszahozta a legnehezebb helyzetekből. Most pedig elérkezett az idő, hogy ő adja vissza ugyanezt.

Ezért nemcsak férjként és társként próbál támasza lenni Rékának, hanem folyamatosan keresi a kezelési lehetőségeket. Úgy véli, az itthoni rákgyógyítás nagyon magas szinten történik. Az orvosok mindent megtesznek a feleségéért, de ilyenkor az ember minden fűszálba belekapaszkodik, és legfejlebb nem jár sikerrel, és kutat tovább. Schobert Norbert mindennek utánaolvas, tájékozódik, szakemberekkel beszél, és a világ különböző pontjain elérhető kezeléseket vizsgálja.

„Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem. És meg is fogom menteni. Felkutatom az összes olyan külföldi kísérleti stádiumban levő vonalakat, amik komoly eredményt értek el a rákkutatásban, és kiviszem Rékát. Az egyik megoldás mindenképp az orosz vakcina, hátha sikerül. A másik megoldás a németországi dendritikus sejtterápia. Húsz éve kaptak rá Nobel-díjat, van, aki hisz benne, van, aki nem” – kezdte Schobert Norbert a Borsnak, majd elárulta, hogy van olyan ismerősük, akiknek bevált ez a kezelés.