Az Exatlon Bajnoka leleplezte a Kihívókat: emiatt nyerhettek a végjátékban is

Újabb végjátékhoz érkeztünk az Exatlon Hungary 2026-os évadában, aminek első napja után már biztos, hogy a Bajnokok Bacskai Balázsa párbajozni fog. Az azonban csak a mai futamok után dől el, hogy ismét vegyes párbaj lesz, vagy a Kihívók bezsebelnek egy újabb győzelmet, ezzel bebiztosítva kilenc fős csapatukat. Az olimpikon úgy érzi, ezen a héten nem volt top formában, így nem lepte meg, hogy neki is küzdenie kell majd a hét végén, sőt, azt is megfejtette, hogy mi lehet a kék csapat titkos fegyvere, amivel legyőzték a profikat tegnap.

Az Exatlon 5. évadának negyedik párbaján Bacskai Balázsnak már biztosan futnia kell, de reméli, hogy egy Kihívóval küzdhet majd (Fotó: TV2)

Az Exatlon 2026-os versenye egyre szorosabb, hiszen ahogy telnek a hetek, úgy fáradnak, na meg persze fogynak a versenyzők, Ám úgy tűnik a kékek ezen a héten igencsak magukra találtak, és sorra hozzák a győzelmeket, így a Bajnokok egyetlen esélye a mai futam, hiszen, ha ismét elbuknak már biztos, hogy az Exatlon kiesője a pirosak közül kerül majd ki. Bacskai Balázs most a Borsnak árulta el, hogy szerinte mi ellenfeleik titka.

Az elején nagyon jól indult a csapat, de volt egy pont, talán épp az én futamom után, amikor Kopival mentem és kikaptam tőle, ahonnan átfordult az egész rossz irányba, és sorra hoztak több és több pontot a kékek

– idézte fel a tegnap eseményeket.

„Nem tudom mi lehet az oka, de talán az, hogy valahogy jobban akarták a sikert, vagy jobban jött ki a lépés nekik. Ez a háromszög alakú homokzsák amúgy sem a kedvencünk, és nem nagyon éreztünk rá, hogy hogyan is kellene dobni vele. A Kihívók pedig nagyon jól tudják motiválni magukat, és egy kilátástalannak tűnő helyzetben is össze tudják szedni minden erejüket. Bár nem akarom erre fogni, de olyan, mintha a szerencse is egy kicsit többször állt volna melléjük. Próbáltuk megfejteni, de nem tudom, hogy mi az ő sikerük titka” – folytatta az olimpikon.

Bacskai Balázs kisfia hiánya miatt omlott össze tegnap, ez is nehezíti, hogy maximumon teljesítsen ezen a héten (Fotó: TV2)

Az Exatlon Bacskai Balázsa nem hozta a maximumot

Bár az ökölvívótól nem ezt szokhatták meg a nézők, de nagyon úgy tűnik, hogy ezen a héten nem sikerült azt nyújtania, amit szeretett volna. Bacskai Balázs párja és kisfia hiánya miatt tegnap el is sírta magát, így talán ez is rányomta a bélyegét a teljesítményére. Ezek után persze nem is lepte meg, hogy a kiesés szélére került.

Sajnos számítottam rá, hogy biztos párbajozó leszek, mert a hét elején volt két olyan nap, ahol két-két kört kellett futnom és mindet elvesztettem, tehát 0:4-ről kellett volna feljönnöm. A további napokban általában egyet nyertem, egyet vesztettem, szóval a statisztikán sokat nem tudtam javítani. Így sejtettem, hogy én biztos párbajozó leszek, ha nem nyerjük meg a végjátékot

– vallotta be őszintén.