Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az Exatlon Bajnoka leleplezte a Kihívókat: emiatt nyerhettek a végjátékban is

exatlon hungary
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 18:35
BajnokokBacskai BalázsKihívók
Az eheti végjáték első fordulóját a Kihívók nyerték meg, így Bacskai Balázs már biztosan párbajozni fog pénteken. Az olimpikon szerint az Exatlon versenyzőinek sikerült rátalálni a titkos taktikára, amivel egyre többször győzik le a profi sportolókat. Most kiderült mi ez!
Niki
A szerző cikkei

Újabb végjátékhoz érkeztünk az Exatlon Hungary 2026-os évadában, aminek első napja után már biztos, hogy a Bajnokok Bacskai Balázsa párbajozni fog. Az azonban csak a mai futamok után dől el, hogy ismét vegyes párbaj lesz, vagy a Kihívók bezsebelnek egy újabb győzelmet, ezzel bebiztosítva kilenc fős csapatukat. Az olimpikon úgy érzi, ezen a héten nem volt top formában, így nem lepte meg, hogy neki is küzdenie kell majd a hét végén, sőt, azt is megfejtette, hogy mi lehet a kék csapat titkos fegyvere, amivel legyőzték a profikat tegnap.

Az Exatlon 5. évadának negyedik párbaján Bacskai Balázsnak már biztosan futnia kell, de reméli, hogy egy Kihívóval küzdhet majd (Fotó: TV2)

Az Exatlon 2026-os versenye egyre szorosabb, hiszen ahogy telnek a hetek, úgy fáradnak, na meg persze fogynak a versenyzők, Ám úgy tűnik a kékek ezen a héten igencsak magukra találtak, és sorra hozzák a győzelmeket, így a Bajnokok egyetlen esélye a mai futam, hiszen, ha ismét elbuknak már biztos, hogy az Exatlon kiesője a pirosak közül kerül majd ki. Bacskai Balázs most a Borsnak árulta el, hogy szerinte mi ellenfeleik titka.

Az elején nagyon jól indult a csapat, de volt egy pont, talán épp az én futamom után, amikor Kopival mentem és kikaptam tőle, ahonnan átfordult az egész rossz irányba, és sorra hoztak több és több pontot a kékek

– idézte fel a tegnap eseményeket.

„Nem tudom mi lehet az oka, de talán az, hogy valahogy jobban akarták a sikert, vagy jobban jött ki a lépés nekik. Ez a háromszög alakú homokzsák amúgy sem a kedvencünk, és nem nagyon éreztünk rá, hogy hogyan is kellene dobni vele. A Kihívók pedig nagyon jól tudják motiválni magukat, és egy kilátástalannak tűnő helyzetben is össze tudják szedni minden erejüket. Bár nem akarom erre fogni, de olyan, mintha a szerencse is egy kicsit többször állt volna melléjük. Próbáltuk megfejteni, de nem tudom, hogy mi az ő sikerük titka” – folytatta az olimpikon.

Bacskai Balázs kisfia hiánya miatt omlott össze tegnap, ez is nehezíti, hogy maximumon teljesítsen ezen a héten (Fotó: TV2)

Az Exatlon Bacskai Balázsa nem hozta a maximumot

Bár az ökölvívótól nem ezt szokhatták meg a nézők, de nagyon úgy tűnik, hogy ezen a héten nem sikerült azt nyújtania, amit szeretett volna. Bacskai Balázs párja és kisfia hiánya miatt tegnap el is sírta magát, így talán ez is rányomta a bélyegét a teljesítményére. Ezek után persze nem is lepte meg, hogy a kiesés szélére került.

Sajnos számítottam rá, hogy biztos párbajozó leszek, mert a hét elején volt két olyan nap, ahol két-két kört kellett futnom és mindet elvesztettem, tehát 0:4-ről kellett volna feljönnöm. A további napokban általában egyet nyertem, egyet vesztettem, szóval a statisztikán sokat nem tudtam javítani. Így sejtettem, hogy én biztos párbajozó leszek, ha nem nyerjük meg a végjátékot

– vallotta be őszintén.

De, hogy végül vegyes párbajra kerül-e sor, az csak az Exatlon mai adásából derül majd ki, este 8 órától a TV2-n!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
