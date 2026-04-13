Erre a magyar színészre hajt Risztov Éva? Már azt is elképzelte, milyen a csókja

A Bochkor ma reggeli adásában a műsorvezetők azt boncolgatták, hogy vajon kik lehetnek azok a sztárok, akik kifejezetten jól csókolnak. Bochkor Gábor műsorvezetőtársa, Risztov Éva pedig nem is titkolta sokáig, hogy ki az, aki ránézésre biztosan igazán érzéki tud lenni, hanem élő adásban egyszerűen kibökte a magyar színész nevét, sőt azt is elárulta, miért éppen rá esett a választása.

Risztov Éva és Bochkor Gábor a csókolózásról beszélgettek a Bochkor mai adásában, az egykori úszónő úgy érzi, ő kifejezetten jó ebben (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A Retro Rádió reggeli műsorában Bochkor Gábor és Risztov Éva, Háder Gyurival és Héjja Anettel, azt boncolgatták, hogy mik azok a tulajdonságok, amik miatt úgy érzik, hogy valaki valószínűleg jól csókol.

„Szerintem, ha valakit elkezdesz egy picikét nézni, akkor meg lehet állapítani, hogy ki csókol a legjobban, akár itt a stúdióban” – árulta el a véleményét Évi a témáról, mire Bochkor Gábor azonnal kíváncsi lett, hogy partnere vajon saját bevallása szerint mennyire profi az ilyesmiben.

Én nagyon jól csókolok, és mások nagyon jelét adták már ennek. Többször is visszajeleztek már, hogy jó volt, de szerintem ezt érzi is az ember

– vallotta be kendőzetlenül az olimpiai bajnok úszó.

Bochkor Gábor Pintér Tibort is beajánlotta műsorvezetőtársának (Fotó: Dodó Ferenc)

A hallgatók közül többen is magyar színészeket soroltak, mire Évi is bevallotta, hogy egyikük számára is tipikus példa erre jelenségre, bár Bochkorék igencsak meglepődtek, amikor lecsapott a válaszra. Az úszónő azonban gyorsan meg is magyarázta a döntését.

Én is Csányi Sándort írtam fel magamnak! Tuti, hogy jól csókol. Benne van a kisugárzásában, a kinézetében. Láttam már szerepen kívül, találkoztam is vele, és olyan gyengéd, de közben férfias, aki átéli, beleéli magát egy csókba

– fejtette ki, amit a többiek igencsak meglepetten fogadtak.

„Ez a Pintér Tenya. Nem lovon volt véletlen?” – jelentette ki Gábor a leírás alapján, viccelődve.

„Nem, nem lovon volt. Tudom ki az a Pintér Tenya, na de ő ne csókoljon meg” – szólt be csúnyán a Nemzeti Lovas Színház igazgatójának Risztov Éva.