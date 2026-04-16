Megfagyott a levegő a TV2 forgatásán! Dominikán csaptak le a doppingellenőrök az Exatlon Bajnokára

Egy rövid, de annál sokatmondóbb videó hozta rá a frászt a nagy sikerű műsor rajongóira tegnap, a TV2 Fischer Vision oldalán. Egyből beindultak a találgatások, de az Exatlon Hungary műsorvezetője, Palik László most mindent tisztázott.

Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői közül Ekler Luca aktív paralimpikon (Fotó: TV2)

Exatlon: Ekler Lucát keresték a doppingellenőrök

Nagyon megijedtek a műsor rajongói, amikor meglátták azt az ominózus videót. Ilyen még nem történt az Exatlon nemzetközi történetében – ezzel a szöveggel jelent meg bejegyzés, amelyben Palik László is megszólalt:

„Hajnalban ébresztettek, hogy azonnal menjek!”

Ez az egy mondat elég volt ahhoz, hogy a rajongók fantáziája elszabaduljon. De, hogy mi történt pontosan, arra itt a válasz.

"Olyan hajnal hat óra után pár perccel Váradi Richárd gyártásvezető kollégám hívott telefonon, hogy egy ismeretlen dominikai számról keresték őt azzal, hogy hol találják Ekler Lucát" – kezdte a TV2 videójában Palik László, aki lehet párja és gyermekei meglátogatnak majd a forgatáson. "Abban a pillanatban biztosan tudtam, hogy ez a WADA, a nemzetközi doppingellenes ügynökség lesz, mert még a verseny előtt Luca kérte, hogy adjuk meg a pontos címet, hogy hol lesz, meg a kontakt személyeket. Akkor Ricsi és az én elérhetőségemet adtuk meg, hogyha ellenőrzést akarnak végrehajtani, akkor minket kell keresni. Így aztán a szállásadó recepcióján találkoztunk az ellenőrökkel."

Palik László örömmel tért vissza az Exatlon Hungarybe (Fotó: TV2)

A paralimpikonnak 0-24 órában rendelkezsére kell állnia

"Megérkezett a két dominikai szakember, akik beazonosították magukat, hogy ők valóban doppingellenőrök. Utána azt kérték, hogy vigyük őket Lucához, kiürítettünk nekik egy kis területet, ahol nyugodtan el tudták végezni. Jó egy órán keresztül tartott a vizsgálat, az adminisztrációval, mintavétellel."

Ilyen, hogy a WADA, nemzetközi doppingellenes ügynökség ellenőrzést tartott volna az Exatlonban, ilyen még sosem történt semelyik ország, semelyik versenysorozatában nem fordult elő. Most ez is egy első eset, ami pont nálunk történt, ez is minősíti az Exatlon idei színvonalát.

"Mert, amikor Luca Budapesten kérdezte tőlem a pontos címet és kérdeztem tőle, hogy miért, választ adott arra, hogy neki, mint top atlétának a nap 24 órájában rendelkezésre kell állni a doppingellenőröknek. Ilyen kérés eddig még nem hangzott el az Exatlonban. Bennem az volt, hogy Dominikán, egy Karib szigeten vagyunk, biztos nem fog megtörténni, de persze leadminisztráltunk előre mindent. Amikor mégis megtörtént, hirtelen életbe lépett bennem az automatizmus, hogy akkor ez tényleg egy teljesen hivatalos, normális, professzionális procedúra volt. Persze nagyon távolságtartó volt mindenki mindenkivel, hiszen ez egy doppingellenőrzés volt."