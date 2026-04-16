Megfagyott a levegő a TV2 forgatásán! Dominikán csaptak le a doppingellenőrök az Exatlon Bajnokára

Egy rövid, de annál sokatmondóbb videó hozta rá a frászt a nagy sikerű műsor rajongóira tegnap, a TV2 Fischer Vision oldalán. Egyből beindultak a találgatások, de az Exatlon Hungary műsorvezetője, Palik László most mindent tisztázott.
Nagyon megijedtek a műsor rajongói, amikor meglátták azt az ominózus videót. Ilyen még nem történt az Exatlon nemzetközi történetében – ezzel a szöveggel jelent meg bejegyzés, amelyben Palik László is megszólalt:
„Hajnalban ébresztettek, hogy azonnal menjek!”
Ez az egy mondat elég volt ahhoz, hogy a rajongók fantáziája elszabaduljon. De, hogy mi történt pontosan, arra itt a válasz.
"Olyan hajnal hat óra után pár perccel Váradi Richárd gyártásvezető kollégám hívott telefonon, hogy egy ismeretlen dominikai számról keresték őt azzal, hogy hol találják Ekler Lucát" – kezdte a TV2 videójában Palik László, aki lehet párja és gyermekei meglátogatnak majd a forgatáson. "Abban a pillanatban biztosan tudtam, hogy ez a WADA, a nemzetközi doppingellenes ügynökség lesz, mert még a verseny előtt Luca kérte, hogy adjuk meg a pontos címet, hogy hol lesz, meg a kontakt személyeket. Akkor Ricsi és az én elérhetőségemet adtuk meg, hogyha ellenőrzést akarnak végrehajtani, akkor minket kell keresni. Így aztán a szállásadó recepcióján találkoztunk az ellenőrökkel."
"Megérkezett a két dominikai szakember, akik beazonosították magukat, hogy ők valóban doppingellenőrök. Utána azt kérték, hogy vigyük őket Lucához, kiürítettünk nekik egy kis területet, ahol nyugodtan el tudták végezni. Jó egy órán keresztül tartott a vizsgálat, az adminisztrációval, mintavétellel."
Ilyen, hogy a WADA, nemzetközi doppingellenes ügynökség ellenőrzést tartott volna az Exatlonban, ilyen még sosem történt semelyik ország, semelyik versenysorozatában nem fordult elő. Most ez is egy első eset, ami pont nálunk történt, ez is minősíti az Exatlon idei színvonalát.
"Mert, amikor Luca Budapesten kérdezte tőlem a pontos címet és kérdeztem tőle, hogy miért, választ adott arra, hogy neki, mint top atlétának a nap 24 órájában rendelkezésre kell állni a doppingellenőröknek. Ilyen kérés eddig még nem hangzott el az Exatlonban. Bennem az volt, hogy Dominikán, egy Karib szigeten vagyunk, biztos nem fog megtörténni, de persze leadminisztráltunk előre mindent. Amikor mégis megtörtént, hirtelen életbe lépett bennem az automatizmus, hogy akkor ez tényleg egy teljesen hivatalos, normális, professzionális procedúra volt. Persze nagyon távolságtartó volt mindenki mindenkivel, hiszen ez egy doppingellenőrzés volt."
Nyilván a paraatléta életében ez nem újdonság, de biztosan feltépte a sebeket az eset a doppingvétség miatt eltiltott Kenderesi Tamásban.
Felébresztettem Lucát, az ő első reakciója borzasztóan érdekes volt, félkómásan. Amikor mondtam, hogy itt van a WADA, kipattant a szeme, átkapcsolt robotikus üzemmódba, lehetett látni, hogy nem először, nem másodszor történik ez meg vele, fejből pontosan tudta a procedúrát, hogy most mi fog történni, és azt csinálta. A többi versenyzőt megpróbáltuk kihagyni belőle, de szép lassan ők is el kezdtek szivárogni, valahogy számukra is természetes volt, nagyrészt olyan sportolókról beszélünk, akik pályafutásuk alatt ezzel már találkoztak. Két okból is azt mondom, nem bojgatta meg a versenyzőket ez az egész, egyrészt Lucán látszott, hogy ez nála szinte napi rutin, másrészt ők mostanra, mire ez megtörtént, arra vannak felkészülve, hogy mindenre fel vannak készülve, hogy bármikor, bármi megtörténhet, mert ilyen az Exatlon!
