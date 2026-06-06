Súlyos baleset történt Európa legnagyobb atomerőművében: nukleáris katasztrófa fenyeget

Orosz katonák sérültek meg egy „súlyos incidens” után Európa legnagyobb atomerőművében. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) bejelentette, hogy értesült egy incidensről, amely az Oroszország és Ukrajna között létrejött helyi tűzszünetet követően végrehajtott aknamentesítési műveletek során történt.

Zaporizzsjei Atomerőmű - Fotó: AFP

A tűzszünet azért van érvényben, hogy a távvezetékek javítását el lehessen végezni, amelyek a NAÜ szerint kulcsfontosságúak a telephelyen bekövetkező „nukleáris katasztrófa” megelőzése érdekében. Az erőmű többször is áramszünetet szenvedett a régióban zajló harcok miatt.

A Zaporizzsjei Atomerőmű – Európa legnagyobb és a világ 10 legnagyobbja közé tartozó atomerőműve – orosz ellenőrzés alatt áll, mióta Moszkva 2022 februárjában teljes körűen lerohanta Ukrajnát. Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója a „maximális katonai önmérsékletet és a tűzszünet teljes betartását” szorgalmazta, hogy a „nukleáris katasztrófa megelőzésére irányuló erőfeszítések” folytatódhassanak. A legutóbbi sérülésekhez vezető incidens pontos természete továbbra sem tisztázott.

Az erőmű a háború alatt végig aggodalomra adott okot a NAÜ számára egy esetleges nukleáris katasztrófától való tartva, mivel az Ukrajna déli részén, Zaporizzsje régióban, a frontvonal közelében fekszik.