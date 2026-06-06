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Te sem akarsz várakozni? Így kerülhet a poggyászod elsőként a szalagra.

Ezzel a zseniális repülőtéri trükkel a te bőröndöd kerül legelőször a szalagra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 21:15
szállítószalagfeladott poggyász
Készülj fel a tudatos utazásra, és tanuld meg a leghasznosabb repülőtéri fogásokat még az indulás előtt. Ismerd meg azokat a gyakorlati módszereket, amelyek segítségével a feladott poggyász az elsők között érkezik meg a szalagra.
Oroszi Rita
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A landolást követő várakozás a repülőtereken sokszor felesleges stresszt és időkiesést okoz az utazóknak. Ahelyett, hogy a lassan mozgó futószalag mellett töltenéd az idődet, néhány egyszerű trükkel jelentősen felgyorsíthatod a folyamatot. Érdemes előre tervezni, hiszen a feladott poggyász kezelésének sorrendjét bizonyos logisztikai sajátosságok határozzák meg. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy ezek a megoldások szinte kivétel nélkül csak a közvetlen, átszállás nélküli járatok esetében működnek hatékonyan.

Poggyász a reptéri szalagon.
Így kerülhet a poggyász elsőként a reptéri szalagra.
Fotó: Unai Huizi Photography / shutterstock
  • Ha a check-in pultnál „törékeny” jelzést kérsz a bőröndödre, az elsők között kaphatod vissza a landolás után.
  • A kora reggeli és késő esti csúcsidőszakok elkerülésével, valamint törzsutas tagsággal jelentősen felgyorsíthető a csomagkiadás.
  • A legbiztosabb és legolcsóbb módszer a várakozás teljes kiküszöbölésére a szabályos méretű kézipoggyász választása.

Hogy érheted el, hogy a feladott poggyász elsőként kerüljön a szalagra?

A csomagszállítók munkáját alapvetően befolyásolja az, hogy milyen jelzéssel van ellátva az adott bőrönd. Ha a check-in pultnál külön kérsz egy „törékeny” (fragile) matricát, a földi kiszolgálók a rakodás során hátrébb hagyják a darabot, hogy megóvják a sérülésektől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a repülőgép rakterébe utolsóként pakolják be, így a célállomáson az elsők között emelik ki. Ráadásul a jelzés miatt óvatosabban is bánnak vele, így kisebb az esélye a fizikai sérüléseknek.

A prémium szolgáltatások és a repülési időpont megválasztása

A menetrend szintén kulcsszerepet játszik abban, hogy mennyi időt kell a csomagkiadónál tölteni: a csúcsidőszakok elkerülése látványos eredményt hoz. A kora reggeli vagy a késő esti órákban a földi személyzet egyszerre rengeteg járat kiszolgálását végzi, ami óhatatlanul torlódásokhoz és lassabb ügyintézéshez vezet.

A magasabb utazási osztályok választása ugyancsak garantálja az elsőbbséget. Az első és a business osztályon utazók csomagjai prioritást élveznek, a szállítószalagra is ezek kerülnek legelőször. Ha nem akarsz drágább jegyet venni, a légitársaságok törzsutas programjaihoz való csatlakozás is hasonló előnyökkel jár, hiszen a hűségkártyákhoz járó speciális jelölők szintén gyorsított kezelést biztosítanak a poggyásznak.

Teljes szabadság a futószalagok elkerülésével

A legbiztosabb módszer a várakozás teljes kiküszöbölésére az, ha kizárólag kézipoggyásszal indulsz útnak. Ezzel a döntéssel a leszállás után azonnal elhagyhatod a repülőtér területét, és megspórolod a szalagnál való bosszankodást. A mai modern táskák már kiválóan alkalmazkodnak a légitársaságok méretbeli elvárásaihoz, miközben meglepően nagy tárolókapacitást biztosítanak. Mivel a szabályzatok cégenként eltérnek, indulás előtt mindig ellenőrizd a pontos mérethatárokat, nehogy a kapunál kelljen büntetést fizetned.

Nézd meg, mi történik a poggyászoddal, miután feladtad a check in pultnál:

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