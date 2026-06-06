„Szerencsés vagyok, hogy ismerhettelek...” – A legfájdalmasabb búcsú: képtelen felfogni Anthony Head halálát a Buffy sztárja

Egy emberként rázta meg a vámpíros tévészériák szerelmeseit, valamint a futballfanatikus streamingfogyasztókat, hogy családja körében, 72 éves korában, tüdőgyulladás szövődményei miatt elhunyt Anthony Head. Az angol színészre a legtöbben a Buffy, a vámpírok réme, illetve a Ted Lasso című sorozatokból emlékezhetnek, pedig Head már a ’70-es évektől aktívan szerepelt színpadon, például a méltán híres Rocky Horror Show-ban, de a tévéképernyőről is gyakorta integetett vissza, és nemcsak sorozatokban, hanem reklámokban is. Hazájában például generációk számára forrt egybe Anthony Head arca a Nescafé kávéval. Halálával azonban nem csupán egy reklámarcot, hanem egy olyan, kiváló karakterszínészt is elvesztettünk, kinek alakításaira még későbbi nemzedékek is garantáltan emlékezni fognak.

Anthony Head meghalt, de szerepei által örökké élni fog a közönsége szívében (Fotó: PA)

Sarah Michelle Gellar könnyes búcsúja "édesapjától"

A ’90-es és a 2000-es évek fordulóján a közönség nemcsak a Y2K-től rettegett, de igazi vámpírlázban is égett a publikum. A vérszívótrendről pedig elsősorban az a Buffy, a vámpírok réme című tévészéria tehetett, melynek Anthony Head is oszlopos tagja, fontos kulcsszereplője volt. Head ugyanis egyfajta apafigurája volt a címszerepet játszó Sarah Michelle Gellar figurájának, Buffy Summersnek. Ahogy teltek az évadok, kettejük dinamikája tökéletesre csiszolódott, de ez nem is volt véletlen, hiszen több mint 120 epizódban osztoztak a képernyőn.

Anthony Head halálának híre természetesen villámgyorsan elért „fogadott lányához”, Gellarhez is, aki megindító sorokkal búcsúzott egykori színésztársától:

»Mondd meg Gilesnak, hogy rájöttem a megoldásra, és jól vagyok.« Nos, én nem jöttem rá a megoldásra, és nem is vagyok jól. De tudom, hogy én vagyok a szerencsés, mert ismerhettelek téged. Köszönöm Daisynek és Emilynek, hogy nemcsak velem, hanem az egész világgal megosztották az édesapjukat

– írta a megrendült színésznő a közösségi médiában

Tévésztárból streamingcsillag

Annak ellenére, hogy mindenki kedvenc apukája lett a Buffy-ban, Anthony Head sajnos nem lépett sokkal előrébb a hollywoodi producerek népszerűségi listáján. Ám így sem kellett aggódnia, a szerepek így is megtalálták. Közvetlen a vámpírvadászat után képernyőpolitizálásba kezdett, és a 2003 és 2006 között futó Angolkák címre keresztelt szkeccsműsorban ő alakította a brit miniszterelnököt.