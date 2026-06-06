„Szerencsés vagyok, hogy ismerhettelek...” – A legfájdalmasabb búcsú: képtelen felfogni Anthony Head halálát a Buffy sztárja

Egy emberként rázta meg a vámpíros tévészériák szerelmeseit, valamint a futballfanatikus streamingfogyasztókat, hogy családja körében, 72 éves korában, tüdőgyulladás szövődményei miatt elhunyt Anthony Head. Az angol színészre a legtöbben a Buffy, a vámpírok réme, illetve a Ted Lasso című sorozatokból emlékezhetnek, pedig Head már a ’70-es évektől aktívan szerepelt színpadon, például a méltán híres Rocky Horror Show-ban, de a tévéképernyőről is gyakorta integetett vissza, és nemcsak sorozatokban, hanem reklámokban is. Hazájában például generációk számára forrt egybe Anthony Head arca a Nescafé kávéval. Halálával azonban nem csupán egy reklámarcot, hanem egy olyan, kiváló karakterszínészt is elvesztettünk, kinek alakításaira még későbbi nemzedékek is garantáltan emlékezni fognak.
A ’90-es és a 2000-es évek fordulóján a közönség nemcsak a Y2K-től rettegett, de igazi vámpírlázban is égett a publikum. A vérszívótrendről pedig elsősorban az a Buffy, a vámpírok réme című tévészéria tehetett, melynek Anthony Head is oszlopos tagja, fontos kulcsszereplője volt. Head ugyanis egyfajta apafigurája volt a címszerepet játszó Sarah Michelle Gellar figurájának, Buffy Summersnek. Ahogy teltek az évadok, kettejük dinamikája tökéletesre csiszolódott, de ez nem is volt véletlen, hiszen több mint 120 epizódban osztoztak a képernyőn.
Anthony Head halálának híre természetesen villámgyorsan elért „fogadott lányához”, Gellarhez is, aki megindító sorokkal búcsúzott egykori színésztársától:
»Mondd meg Gilesnak, hogy rájöttem a megoldásra, és jól vagyok.« Nos, én nem jöttem rá a megoldásra, és nem is vagyok jól. De tudom, hogy én vagyok a szerencsés, mert ismerhettelek téged. Köszönöm Daisynek és Emilynek, hogy nemcsak velem, hanem az egész világgal megosztották az édesapjukat
– írta a megrendült színésznő a közösségi médiában
Annak ellenére, hogy mindenki kedvenc apukája lett a Buffy-ban, Anthony Head sajnos nem lépett sokkal előrébb a hollywoodi producerek népszerűségi listáján. Ám így sem kellett aggódnia, a szerepek így is megtalálták. Közvetlen a vámpírvadászat után képernyőpolitizálásba kezdett, és a 2003 és 2006 között futó Angolkák címre keresztelt szkeccsműsorban ő alakította a brit miniszterelnököt.
A tévézés világában érezte magát mindig is otthon, következő nagy dobását is a kis képernyő hozta el. Egy kicsit ugorva az időben, Anthony Head és társai gondoskodtak arról, hogy a pandémia alatt is legyen futball, no meg szórakoztatás. A 2020-ban a streamingen induló Ted Lasso-szériában ugyanis ő játszotta az AFC Richmond tulajdonosát, majd később átpártolt, és a West Ham United első embere lett.
Anthony Head pont úgy távozott az élők sorából, amilyen ő maga is volt egész életében: Utolsó szerepei ugyanis megmutatták, határozott angol úriember, de érzéki, emócióit bátran vállaló férfi is tudott lenni. A Ted Lasso előtti egyik utolsó streamingszerepe például nem másban esett meg, mint az épp a napokban elképesztő új fejleménnyel jelentkező A Bridgerton családban, melyben ugyan csak epizódszerep jutott neki. Azonban nemcsak a Netflixen bukkant fel, hanem a streaming túlpartján, az Amazon Prime Video-n, mely máig a kínálatában tudja az Anthony Head-filmek leges legutolsó darabját, A csaj, aki a képben van című romantikus vígjátékot, így rajongói előtt adott a lehetőség, hogy megemlékezzenek kedvencükről.
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