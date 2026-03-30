Polyák Lilla a kanadai életükről: „Nem csak az én álmaimról volt szó”

Nem volt idegen Polyák Lilla és Gömöri András Máté számára az újrakezdés, ezért félelem sem volt benne. Ma már tudja: fölösleges görcsösen ragaszkodni a megszokott dolgokhoz.

Polyák Lilla Kanada felé vette az irányt a családjával

Polyák Lilla költözése igazi újrakezdés volt

„Soha nem éreztem azt, hogy bármelyik álmomat fel kellett volna adnom azért, mert elköltöztem otthonról” – mesélte Lilla a hot! magazinnak.

Az álmaim folyamatosan megvalósulnak, vagy megvalósításra várnak. Szerintem az újrakezdés képessége egy nagyon jó készség az embernél. Lehet, hogy a nagyközönség számára úgy tűnik, óriási döntés az, hogy valaki elhagyja az országot, ahol addig élt, de elárulom, hogy újrakezdésekből nekem ezenkívül is elég sok kijutott az elmúlt időszakban.

– tette hozzá a színésznő, aki azt is hozzátette, egy percre sem bánta meg a döntését sem ő, sem pedig a férje vagy a fiai.

„Sokáig közhelynek gondoltam azt, hogy „csak a változás állandó”, de tényleg így van. Ma már tudom: az jár jól, aki nem kapaszkodik bele abba, amit felépített, mert az csupán egy légvár.”

Polyák Lilla fiai támogatták a kalandot

„A gyerekek mindennap visszaigazolnak”

A színésznő elárulta azt is, hogy a döntésüknek több oka is volt. Anyaként szem előtt kellett tartania azt is, hogy mi a jó a gyerekeinek.

„Nagyon sok összetevője volt ennek a döntésnek, hiszen nem csak az én álmaimról volt szó. A gyerekek mindennap visszaigazolnak, mert úgy élik az életüket, ahogyan mindig is szerették volna. Zsombor idén végez Amerikában, készülünk a diplomaosztójára, míg Bulcsút most vették fel a University of Torontóra, ahol első éves jazz-zongora szakon. Azt gondolom, hogy amikor megérkeztünk ide, akkor kinyílt számukra egy új világ.”

Lilla és a férje, Gömöri András Máté számára az volt az elsődleges cél, hogy megkapják az állandó tartózkodási engedélyt. Ehhez viszont biztos háttérre, stabil állásra volt szükségük.

„Elengedhetetlen volt, hogy legyen egy főállásom, mivel küzdünk az állandó tartózkodási engedélyért. Az nehéz volt, hogy vízumtól vízumig tíz hónapot vártunk, és azalatt nem mehettem oda, ahova éppen szerettem volna, és nem látogathattam meg a családomat, de ennek már vége, ezért a születésnapomat már otthon ünnepeltük, amit nagyon vártam.”