Polyák Lilla és Gömöri András Máté mindent megtesznek a házasságukért: „Szigorú szabályaink vannak!”

„A támogatás az én részemről ott indul, hogy tíz hónappal előtte már elkezdjük az étrendet összerakni”- veszi át a szót Lilla, aki hozzáteszi: „A versenynek legalább a fele, de lehet, hogy nagyobb része a diétáról szól, ezt sokan nem tudják. Hiába edz keményen, ha a végén a színpadon nincs megfelelően beszáradva, akkor kukába megy a munka.”

Én azzal tudok hozzájárulni mindehhez, hogy megcsinálom az ételeit és 8-10 hónapig minden nap kiszámolva főzök és dobozolok. Ez nem kevés, a főállásom és a fellépések mellett. Sokszor az én normális étkezésemre már nem is jut idő.

A Gömöri András Máté felesége oldalán a torontói Hungar Feszten,

a Polyák Lilla and the select crew koncert előtt (Fotó: Polyák Lilla)

Gömöri András Máté: „A teljesítményem a feleségemnek is köszönhető”

„Nagyon nagy erőt ad, hogy Lilla érzelmileg ennyire egyensúlyban tart és amikor nehezebb nap van, akkor is extra emocionális támogatást is ad nekem. Naturál testépítőként versenyzem, ami azt jelenti, hogy semmilyen tiltólistás anyagot nem használok, bármikor tesztelhető vagyok. Az abszolút bajnokot is automatikusan elviszik doppingtesztre azonnal. Hogy végig tudom csinálni ezt az egészet a színpadon, az annak köszönhető, hogy a feleségem stabilan mellettem áll és mindenben támogat, amit a fejembe vettem” – mondja Máté, aki szeretne az első magyar naturál IFBB Pro versenyző lenni, amire a formája alapján minden esélye meg is van.

Máté naturál testépítőként versenyez, magyarán semmilyen tiltólistás anyagot nem használ, bármikor tesztelhető (Fotó: GAM)

De hogyan jut idő ilyen időbeosztás mellett egymásra, vagy egyáltalán alvásra?

Máté szerint egy testépítőversenynél minden az időbeosztáson múlik, így az alvás is rendkívül fontos elem: versenyfelkészülés alatt minimum hét óra, ha hajnalban kel, akkor minimum hat óra alvás szükséges.

Marad időnk egymásra is, mert maradnia kell. Nagyon magas az együtt töltött időigényünk, így a covid idején a bezártság nekünk úgymond még ajándék is volt, nagyon élveztük, hogy egész nap együtt lehettünk. Most az életünknek egy olyan részét éljük, amikor nagyon nagy a hajtás, de ez nem csak megtörténik velünk véletlenül, hanem ez egy tudatos döntés. Nehéz, de tudjuk, hogy mi a cél

- vallja Lilla, férje pedig elárulta azt is, hogy nagyon szigorú, saját szabályaik vannak. „Kéthavonta egy hétvégét elutazunk valahová és figyelünk arra is, hogy legyen időnk beszélgetni. Ha ennek az az ára, hogy néha le kell mondani egy-egy baráti programot, akkor fájó szívvel, de lemondjuk. Meghallgatjuk egymást, hogy kivel mi történt, ez a minimum. Ezen kívül sokszor elmegyünk vacsorázni is kettesben, a kedvencem a Niagara-on-the-Lake, gyönyörű város, olyan, mint egy hógömb. Azt már csak félve említem, tudom boomer dolog, de rengeteg vicces mémet küldözgetünk, ezzel is feldobjuk egymás napját” – zárta nevetve Máté.