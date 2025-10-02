Polyák Lilla elvesztette babáját: „Nem járhat mindig minden” – Videó

Polyák Lilla és a 16 évvel fiatalabb férje, Gömöri András Máté kapcsolata a Maria Antoinette című színdarab próbafolyamata során kezdődött. A megismerkedésük utáni randevúk hamar komollyá fordultak, majd 2018-ban összekötötték az életüket.

Polyák Lilla és férje / Fotó: Gömöri András Máté

A jelenleg Kanadában élő színészházaspár, Polyák Lilla és Gömöri András Máté kendőzetlenül beszélt múltjáról, és arról, hogyan érintette őket kisbabájuk elvesztése. Januárban indítottak közös TikTok csatornát, amin kanadai beilleszkedésük mellett magánéletükről is őszintén, „filterek nélkül” mesélnek. Legfrissebb epizódból derült ki, hogy háromszor futottak neki a lombiknak, végül pedig arra jutottak felhagynak a próbálkozással, mert nem szeretnék elveszíteni egymást.

„Többször feljött a kérdések között, hogy nem akarunk-e saját gyereket. Ez egy érzékeny pontja a kapcsolatunknak. Amikor összejöttünk, akkor megbeszéltük, hogy mindenképpen szeretnénk egy közös aprónépet összehozni” – kezdte a testépítő, Máté.

„Amikor eldöntöttük, hogy babát szeretnénk, először nyilván megpróbáltuk a természetes úton összehozni, és amikor kezdett körvonalazódni, hogy muszáj lesz külső segítséget kérni, akkor bevállaltuk a lombikot is. Erről még nem beszéltünk soha senkinek. A legnehezebb az volt, amikor úgy tűnt, hogy talán sikerülhet. Azt hiszem annál nehezebb nap, mint amikor két kétcsíkos teszt van az ember kezében: egy COVID és egy terhességi teszt, nem volt még az életünkben. Azt sosem fogjuk elfelejteni. Ez volt az első megbetegedésünk, és sajnos nem tudta átvészelni az a baba. Aztán eljött a pont, amikor azt mondtuk mindketten, hogy ne kísértsük a sorsot. El kell fogadni, hogy ha nem akar jönni, mi tényleg mindent megpróbáltunk” – vette át a szót a színésznő.

Polyák Lillának egyébként korábbi házasságából két fia is született. Zsombor 2004-ben, míg öccse, Bulcsú 2007-ben születtek. Mindkét srácot Máté saját bevallása szerint úgy szereti, mint a sajátjait.

„Az én életem egy elég erős példa arra, hogy nem feltétlenül a genetikai kötelék jelenti a családot. Én nagyon korán elveszítettem a szüleimet, és később kaptam ajándékba egy olyan családot, akikhez legalább olyan erősen kötődtem. Aztán kaptam két fiút, akik bár vérségileg nem a fiaim, valahol mégis egy nagyon erős kapcsolat van köztük, ami a szeretettel és a felelősséggel is együtt jár. Úgy vigyázok rájuk, mintha a sajátjaim lennének” – zárul a szívszorító videó.