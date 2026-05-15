Tóth Alex mellől igazolna Arne Slot, de mit szól ehhez Szoboszlai?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 14:30
Alex Scott a fél liga figyelmét felkeltette. Tóth Alex mellől Szoboszlai Dominik mellé érkezhet a Liverpool új igazolása.

Egyszerre segíthetné a Liverpool új igazolása Tóth Alexet és Szoboszlai Dominikot. Alex Scott a Premier League egyik idei felfedezettje, nem véletlen, hogy az összes élcsapat élénken figyeli az utánpótlás-válogatott angol középpályást. A 23 éves játékos nagyban segítené a Pool problémáinak a kezelését.

Alex Scott lehet a Liverpool új igazolása / Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Alex Scott a középpálya közepére érkezhetne. Oda, ahol tavaly Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik tavaly, a bajnoki aranyat hozó évben tökéletes triót alkottak, idén azonban míg Szoboszlai a csapat legjobbja volt, két társa teljesítménye legyengült. Az új érkezővel frissülhet, lendületesebb lehet a Pool középpályája. Alex Scott 40 millió fontért érkezhetne, szerződése egyelőre 2028 nyaráig köti Bournemouth-hoz.

A Liverpool új igazolása Tóth Alexnek is segíthet

Alex Scott a szezonban 36 meccsen 3 gólt szerzett, egy gólpasszt adott. Legtöbbször Tóth Alex helyén szerepelt, így az eligazolásával az egyelőre többnyire csereként beszálló magyar középpályás profitálhat.

 

