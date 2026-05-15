45 éves lett a királyi család titkos fegyvere, Anna brit királyi hercegnő lánya

Gyakran emlegetik a királyi család titkos fegyvereként közvetlen természete és bája miatt – és mivel Zara Tindall ma tölti be 45. életévét, a bennfentesek úgy vélik, hogy kulcsszerepet játszhat a család jövőjében.

45 éves lett a királyi család titkos fegyvereként emlegetett Zara Tindall. Fotó: PA

45 éves lett a királyi család titkos fegyvereként emlegetett Zara Tindall

Zarát, akit gyakran tekintik a királyi családot összetartó kapocsnak, és korábbi rögbijátékos férjével, Mike Tindallt, szoros szálak fűzik Vilmos herceghez, valamint különleges kapcsolatuk van Beatrix és Eugénia hercegnővel. Valójában Zara egyike volt azon keveseknek, akiket megbíztak Eugénia terhességének hírével, sőt, még arra is rávette, hogy írjon a királynak a nyilvános bejelentés előtt.

Mivel köztudott, hogy szenvedélyesen szereti a lovas sportokat, és rendszeresen látogat a társasági élet fontos helyszíneit, talán nem csoda, hogy Anna hercegnő lánya stratégiai pozícióban lehet a walesi herceg leendő, karcsúsított monarchiája számára.

„Zara és Mike elsődleges hűsége a monarchia intézményéhez és annak jövőjéhez fűződik” – mondta Richard Fitzwilliams a Daily Mailnek. „Állítólag Vilmos herceg jövőbeli uralkodásának „belső körében” vannak, és Vilmos mellett álltak, amikor 2021-ben Katalin nélkül rendezte meg a Buckingham-palota kerti partiját.”

Népszerűek a közvélemény körében, akik megosztottak abban, hogy Beatrixnak és Eugéniának legyen-e címe, és legyen-e jövője nem dolgozó királyi családtagként.

- tette hozzá a szakértő, kiemelve, hogy „Elég függetlenek ahhoz, hogy azt tegyenek, amit akarnak, de senkinek sem szabad kételkednie abban, hogy hűségük, akárcsak Zara rendíthetetlen édesanyjának, Anna hercegnőnek, mindenkor elsősorban a monarchiához szól.”

Mivel a család az elmúlt években számos botrányt és kihívást élt át, Zarát gyakran emlegetik rendíthetetlen és megbízható személyiségként, aki utat nyit a következő generáció számára.