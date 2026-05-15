Palvin Barbara Armani múzsájából lett a vörös szőnyeg legszebb kismamája – Tökéletes fotókon a magyar világsztár

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 14:25
Ha Cannes-i Filmfesztivál, akkor biztosan lesz díjeső, botrány és emlékezetes visszatérés. No meg persze még egy dolog nélkül nincs moziünnep a francia Riviérán: Palvin Barbara ikonikus belépője a vörös szőnyegre, amitől minden évben zengett a világsajtó.
Örökös-Tóth Lajos
A Cannes-i Filmfesztivál 2026-os kiírásának legnagyobb hírére a mozgóképdömping mindössze harmadik napjáig kellett várni, hiszen ekkor derült ki a nagyérdemű számára: Palvin Barbara babát vár! Az örömteli gólyahírt, mely villámgyorsan járta be a világsajtót, nem is olyan meglepő, hogy pont éppen itt, Cannes-ban leplezték le, hiszen ez a helyszín igen különleges Palvin Barbara számára.

Palvin Barbara terhesen férje, Dylan Sprouse oldalán a Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Cannes már lassan másfél évtizede Palvin Barbara birodalma

Hiába rendezik meg már 1946 óta a Cannes-i Filmfesztivált, nekünk, magyaroknak mégis a 2012-es az egyik legkülönlegesebb. Ugyanis ebben az évben toppant be életében először Európa legfontosabb moziünnepének vörös szőnyegére az akkor még csak 18 esztendős Palvin Barbara.

A fiatal modell lépteit viszont már ekkor sem az emberek sutyorgása követte, és nem azt kezdték el egymástól kérdezgetni az emberek, hogy „ő mégis kicsoda?”, hiszen Palvin ekkorra már nemcsak nemzetközileg ismert szupermodell volt, hanem a legendás fashionguru, Giorgio Armani múzsája is. Az olasz divattervező még 2012 januárjában kérte fel Palvin Barbarát új kollekciója reklámarcának, és innentől kezdve egészen 2025-ös haláláig szoros kapcsolatot ápoltak.

Ettől az évtől kezdve pedig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt az idén számos magyar alkotást is tartogató Cannes-i Filmfesztivál egy egyszemélyes Palvin Barbi-show nélkül. A rajongók és a fotósok mindig arra vártak, mikor toppan be a fesztivál vörös szőnyegének koronázatlan királynője. Nem volt ez másként idén sem, ám a 2026-os cannes-i belépő azért számít újabb fontos mérföldkőnek, mert itt már nem is ketten, hanem már hárman osztoztak a Palvin felé irányuló figyelemben.

A szavak helyett azonban most beszéljenek inkább a képek. A lenti fotóra kattintva tudod ugyanis megtekinteni a Palvin Barbara Cannes-i Filmfesztiválon viselt legjobb dresszeiből álló galériánkat:

Barbara Palvin - Montée des marches du film « Marcello Mio » lors du 77ème Festival International du Film de Cannes, au Palais des Festivals à Cannes. Le 21 mai 2024 © Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet of the movie « Marcello Mio » during the 77th C
Cannes, 78th Cannes Film Festival 2025 - Evening 9 - Red Carpet of the film ''The History of Sound'' In the photo: Barbara Palvin
Barbara Palvin (enceinte) et son mari Dylan Sprouse - Montée des marches du film « Histoires parallèles » lors du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 14 mai 2026. © Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for « Parallel tales » at the 79th
Palvin Barbara először 2012-ben, ragyogó tengerkék szemekkel, széles, angyali mosollyal és csíkos dresszben toppant be Cannes híres vörös szőnyegére

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
