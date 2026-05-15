Palvin Barbara Armani múzsájából lett a vörös szőnyeg legszebb kismamája – Tökéletes fotókon a magyar világsztár

A Cannes-i Filmfesztivál 2026-os kiírásának legnagyobb hírére a mozgóképdömping mindössze harmadik napjáig kellett várni, hiszen ekkor derült ki a nagyérdemű számára: Palvin Barbara babát vár! Az örömteli gólyahírt, mely villámgyorsan járta be a világsajtót, nem is olyan meglepő, hogy pont éppen itt, Cannes-ban leplezték le, hiszen ez a helyszín igen különleges Palvin Barbara számára.

Palvin Barbara terhesen férje, Dylan Sprouse oldalán a Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Cannes már lassan másfél évtizede Palvin Barbara birodalma

Hiába rendezik meg már 1946 óta a Cannes-i Filmfesztivált, nekünk, magyaroknak mégis a 2012-es az egyik legkülönlegesebb. Ugyanis ebben az évben toppant be életében először Európa legfontosabb moziünnepének vörös szőnyegére az akkor még csak 18 esztendős Palvin Barbara.

A fiatal modell lépteit viszont már ekkor sem az emberek sutyorgása követte, és nem azt kezdték el egymástól kérdezgetni az emberek, hogy „ő mégis kicsoda?”, hiszen Palvin ekkorra már nemcsak nemzetközileg ismert szupermodell volt, hanem a legendás fashionguru, Giorgio Armani múzsája is. Az olasz divattervező még 2012 januárjában kérte fel Palvin Barbarát új kollekciója reklámarcának, és innentől kezdve egészen 2025-ös haláláig szoros kapcsolatot ápoltak.

Ettől az évtől kezdve pedig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt az idén számos magyar alkotást is tartogató Cannes-i Filmfesztivál egy egyszemélyes Palvin Barbi-show nélkül. A rajongók és a fotósok mindig arra vártak, mikor toppan be a fesztivál vörös szőnyegének koronázatlan királynője. Nem volt ez másként idén sem, ám a 2026-os cannes-i belépő azért számít újabb fontos mérföldkőnek, mert itt már nem is ketten, hanem már hárman osztoztak a Palvin felé irányuló figyelemben.