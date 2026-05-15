„Mindenhol jó, de a legjobb otthon” – leküzdötte a félelmeit Domján Evelin

Domján Evelin őszinte poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán, egy különleges utazás után osztotta meg követőivel, milyen fontos felismerésekkel gazdagodott az elmúlt napokban.
Az influenszer Instagram-bejegyzésében arról írt, hogy bár csodálatos élményekkel tért haza, számára továbbra is az otthon jelenti a legnagyobb biztonságot és nyugalmat. Úgy fogalmazott: „mindenhol jó, de a legjobb otthon”, és szerinte ez most valóban igaznak bizonyult. Evelin azt is elárulta, hogy a kiruccanás során sikerült leküzdenie egy régóta fennálló félelmét is. Elmondása szerint férje Vastag Csaba, támogatásának köszönhetően sikerült túllépnie a vízben élő élőlényekkel kapcsolatos szorongásán.
A Férjemnek köszönhetően leküzdöttem a félelmem az vízben levő élőlényekkel kapcsolatban, amiért nagyon hálás vagyok.
A fiatal tartalomgyártó szerint ez az élmény egy teljesen új időszak kezdetét jelenti számára.
Az biztos, így már egy új korszak veszi kezdetét. Szép hétvégét nektek, ha tehetitek, kapcsolódjatok ki.
