Így rejtsd el a pocakod 50 felett – Ezek a stílustrükkök egyszerre fiatalítanak és karcsúsítanak

Itt a tavasz, vele együtt pedig a jó idő, ami egyet jelent a lengébb öltözettel. Ezért, ha eddig sikerült is elrejteni a pocakodat a réteges öltözködéssel, ez egyre nagyobb kihívás lesz számodra. Cikkünkben ezért most olyan karcsúsító tippeket hoztunk neked, amelyekkel eltüntetheted a hasi zsírt.
Manapság nagyon sokan küzdenek hasi zsírral, ami egyre nagyobb problémát jelent a kor előrehaladtával. Persze ebben szerepet játszhatnak az életmódbeli és étkezési szokások is, illetve a genetika. De vajon hogyan lehet néhány divattrükkel eltüntetni a pocakot 50 felett? Ezekben a karcsúsító tippekben biztosan nem fogsz csalódni, hiszen segítségükkel pikk-pakk búcsút inthetsz a hasi zsírnak, és még megsülnöd sem kell.
Nyilvánvaló, hogy a feszülős, szűk felsők egyáltalán nem előnyösek, ha karcsúnak szeretnél tűnni. Ennek fényében próbálj vékonyabb rétegeket használni, például kardigánokat, kendőket, poncsókat vagy blézereket, amelyek nem melegítenek úgy, mint a kabátok, ezért tavasszal is bátran viselheted őket.
Ha a divat terén a plusz kilók kerülnek terítékre, akkor szinte biztosan felmerülnek az A-vonalú fazonok, amelyek nagyszerűen elrejtik a problémásabb területeket. Mindemellett nagyon kényelmesek és nem szorítják a hasadat. Ha pedig extra karcsúsító hatásra vágysz, válassz olyan darabot, ami függőlegesen csíkozott.
Ha az előbbinél extrább megjelenésre vágysz, akkor a keresztpántos darabokkal nyert ügyed lesz, hiszen egy kis csavart visznek az öltözködésedbe. Sőt, mivel felülre vonzzák a tekintetet, elterelik a figyelmet a hasadról.
A mell alatt húzott felsők és ruhák szintén szépen karcsúsítanak, és homokóra alakot kölcsönöznek neked. Emellett ezek a darabok lendületet visznek a tavaszi ruhatáradba, ezért érdemes belőlük beszerezned néhányat.
Ha éppen nincs otthon mell alatt húzott darabod, akkor egy öv segítségével is összedobhatsz egy hasonló szettet úgy, hogy a kiegészítőt a melled alá teszed az alábbi videó alapján:
További karcsúsító tippekért nézd meg az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.