A karcsúsító tippeket megfogadó divatos nő, aki súlyfelesleggel küzd.

Így rejtsd el a pocakod 50 felett – Ezek a stílustrükkök egyszerre fiatalítanak és karcsúsítanak

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 15:15
karcsúsítás50 felett
A kor előrehaladtával egyre többen küzdünk hasi zsírral, különösen a menopauza és a posztmenopauza idején. Ezért, ha te is ezzel a problémával találod szemben magad, akkor az alábbi karcsúsító tippekkel nyert ügyed lesz.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Itt a tavasz, vele együtt pedig a jó idő, ami egyet jelent a lengébb öltözettel. Ezért, ha eddig sikerült is elrejteni a pocakodat a réteges öltözködéssel, ez egyre nagyobb kihívás lesz számodra. Cikkünkben ezért most olyan karcsúsító tippeket hoztunk neked, amelyekkel eltüntetheted a hasi zsírt.

Karcsúsító tippeket alkalmazó túlsúlyos nő.
Ezekkel a karcsúsító tippekkel nyert ügyed lesz!
Fotó: Galina Zhigalova /  GettyImages
  • A szűk felsőket nagy ívben kerüld el, ha nem szeretnéd mutogatni a hasadon lévő felesleget.
  • Az A-vonalú felsőkkel és ruhákkal nyert ügyed lesz, miközben ezek a legkényelmesebb választások.
  • A keresztpántos darabokkal nemcsak egy kis csavart vihetsz a megjelenésedbe, hanem a hasi zsírt is eltüntetheted.
  • A mell alatt húzott felsők csodás homokóra alakot varázsolnak neked.

Karcsúsító tippek, hogy 50 felett is magabiztosan lépj utcára

Manapság nagyon sokan küzdenek hasi zsírral, ami egyre nagyobb problémát jelent a kor előrehaladtával. Persze ebben szerepet játszhatnak az életmódbeli és étkezési szokások is, illetve a genetika. De vajon hogyan lehet néhány divattrükkel eltüntetni a pocakot 50 felett? Ezekben a karcsúsító tippekben biztosan nem fogsz csalódni, hiszen segítségükkel pikk-pakk búcsút inthetsz a hasi zsírnak, és még megsülnöd sem kell.

Figyelj oda a rétegezésre

Nyilvánvaló, hogy a feszülős, szűk felsők egyáltalán nem előnyösek, ha karcsúnak szeretnél tűnni. Ennek fényében próbálj vékonyabb rétegeket használni, például kardigánokat, kendőket, poncsókat vagy blézereket, amelyek nem melegítenek úgy, mint a kabátok, ezért tavasszal is bátran viselheted őket.

Válassz A-vonalú felsőket és ruhákat

Ha a divat terén a plusz kilók kerülnek terítékre, akkor szinte biztosan felmerülnek az A-vonalú fazonok, amelyek nagyszerűen elrejtik a problémásabb területeket. Mindemellett nagyon kényelmesek és nem szorítják a hasadat. Ha pedig extra karcsúsító hatásra vágysz, válassz olyan darabot, ami függőlegesen csíkozott.

Kapj magadra egy keresztpántos felsőt vagy ruhát

Ha az előbbinél extrább megjelenésre vágysz, akkor a keresztpántos darabokkal nyert ügyed lesz, hiszen egy kis csavart visznek az öltözködésedbe. Sőt, mivel felülre vonzzák a tekintetet, elterelik a figyelmet a hasadról.

Mell alatt húzott felső

A mell alatt húzott felsők és ruhák szintén szépen karcsúsítanak, és homokóra alakot kölcsönöznek neked. Emellett ezek a darabok lendületet visznek a tavaszi ruhatáradba, ezért érdemes belőlük beszerezned néhányat.

Ha éppen nincs otthon mell alatt húzott darabod, akkor egy öv segítségével is összedobhatsz egy hasonló szettet úgy, hogy a kiegészítőt a melled alá teszed az alábbi videó alapján:

További karcsúsító tippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a karcsúsító tippeket tartalmazó cikkek is érdekelhetnek:

 

