Döbbenetes titok, Billy Idol majdnem belehalt a heroin-túladagolásba: „Gyakorlatilag haldokoltam”

A rocklegenda sokkoló részleteket árult el fiatalkori drogfüggőségéről. Billy Idol karrierje elején olyan súlyos heroinfüggőséggel küzdött, hogy egyszer kis híján belehalt a túladagolásba.

Billy Idol dokumentumfilmje, a Billy Idol Should be Dead megjelenése előtt visszatekintett extrém rock and roll életmódjára

Billy Idol kábítószer-függő volt

Billy Idol dokumentumfilmje, a Billy Idol Should be Dead megjelenése előtt a The Mirror-nak tett interjújában kendőzetlen őszinteséggel megnyílt a fiatalkori extrém rock and roll életmódjáról. A 70 éves rocklegenda elárulta, hogy néhány nappal azelőtt, hogy debütált a Top Of The Pops című műsorban, majdnem meghalt heroin-túladagolás miatt.

Túladagoltam magam, és majdnem meghaltam. 1981 márciusában Amerikába mentem, majd 1984-ben, a Rebel Yell után diadalmasan tértem vissza az Egyesült Királyságba. A Top Of The Pops műsorban kellett volna fellépnem. Majdnem tönkretettem mindent, és senki sem tudta.

Billy Idol elmondása szerint a drog annyira erős volt és olyan sokat fogyasztott belőle, hogy „szinte már haldoklott”, a bőre pedig már kékülni kezdett a túladagolás következtében. A rocklegendát végül a barátai mentették meg, akik jeges fürdőbe tették, hogy magához térjen, majd a tetőn sétáltatták, hogy ne veszítse el újra az eszméletét.

Gyakorlatilag haldokoltam. Elkékültem. Ezért jeges fürdőbe tettek, és a tetőn sétáltattak.

Billy Idol drogproblémái

Billy Idol karrierje a nyolcvanas években robbant be igazán, a White Wedding és a Rebel Yell slágerek megjelenése után. A hirtelen jött siker azonban együtt járt a féktelen bulikkal és a drogokkal is.

A lemezkiadó pénzt adott nekem, én pedig marihuánát és gyenge heroinokat vettem belőle. Elmentem táncolni a klubokba.

Billy Idol szerint a nyolcvanas évek rockvilágában szinte természetesnek számított a drogok használata.

Billy Idol gyermekei miatt döntött úgy, hogy felhagy az önpusztító életmódjával

Billy Idol így szokott le a drogokról

Billy Idol hosszú éveken keresztül folytatta önpusztító életmódját. Majd 1994-ben, amikor túladagolás miatt összeesett egy klub előtt Los Angelesben, úgy döntött, hogy gyermekei érdekében megváltoztatja az életét. A rocklegenda később bevallotta, hogy a heroinról való leszokás rendkívül nehéz folyamat volt. Egyik interjújában még arról is megnyílt, hogy először milyen különös módszerrel próbált megszabadulni a függőségtől. Billy Idol drogproblémáit úgy próbálta kezelni, hogy másik drogokra váltott. A rocklegenda azonban most már jóval nyugodtabb életet él, és saját bevallása szerint határozottan kerüli a kemény drogokat.