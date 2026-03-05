Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes titok, Billy Idol majdnem belehalt a heroin-túladagolásba: „Gyakorlatilag haldokoltam”

drogprobléma
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 15:12
Billy Idolherointúladagolástúladagolás
A 70 éves rocklegenda kendőzetlen őszinteséggel nyílt meg egykori önpusztító életmódjáról. Billy Idol fiatalon egyszer majdnem belehalt a heroin-túladagolásba.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A rocklegenda sokkoló részleteket árult el fiatalkori drogfüggőségéről. Billy Idol karrierje elején olyan súlyos heroinfüggőséggel küzdött, hogy egyszer kis híján belehalt a túladagolásba.

Billy Idol dokumentumfilmje, a Billy Idol Should be Dead megjelenése előtt visszatekintett extrém rock and roll életmódjára
Billy Idol dokumentumfilmje, a Billy Idol Should be Dead megjelenése előtt visszatekintett extrém rock and roll életmódjára
(Fotó: Giada Papini Rampelotto/Europane/Northfoto)

Billy Idol kábítószer-függő volt

Billy Idol dokumentumfilmje, a Billy Idol Should be Dead megjelenése előtt a The Mirror-nak tett interjújában kendőzetlen őszinteséggel megnyílt a fiatalkori extrém rock and roll életmódjáról. A 70 éves rocklegenda elárulta, hogy néhány nappal azelőtt, hogy debütált a Top Of The Pops című műsorban, majdnem meghalt heroin-túladagolás miatt.

Túladagoltam magam, és majdnem meghaltam. 1981 márciusában Amerikába mentem, majd 1984-ben, a Rebel Yell után diadalmasan tértem vissza az Egyesült Királyságba. A Top Of The Pops műsorban kellett volna fellépnem. Majdnem tönkretettem mindent, és senki sem tudta.

Billy Idol elmondása szerint a drog annyira erős volt és olyan sokat fogyasztott belőle, hogy „szinte már haldoklott”,  a bőre pedig már kékülni kezdett a túladagolás következtében. A rocklegendát végül a barátai mentették meg, akik jeges fürdőbe tették, hogy magához térjen, majd a tetőn sétáltatták, hogy ne veszítse el újra az eszméletét.

Gyakorlatilag haldokoltam. Elkékültem. Ezért jeges fürdőbe tettek, és a tetőn sétáltattak.

Billy Idol drogproblémái

Billy Idol karrierje a nyolcvanas években robbant be igazán, a White Wedding és a Rebel Yell slágerek megjelenése után. A hirtelen jött siker azonban együtt járt a féktelen bulikkal és a drogokkal is.

A lemezkiadó pénzt adott nekem, én pedig marihuánát és gyenge heroinokat vettem belőle. Elmentem táncolni a klubokba.

Billy Idol szerint a nyolcvanas évek rockvilágában szinte természetesnek számított a drogok használata.

Billy Idol gyermekei miatt döntött úgy, hogy felhagy az önpusztító életmódjával
Billy Idol gyermekei miatt döntött úgy, hogy felhagy az önpusztító életmódjával
(Fotó: EMPICS Entertainment/Northfoto)

Billy Idol így szokott le a drogokról

Billy Idol hosszú éveken keresztül folytatta önpusztító életmódját. Majd 1994-ben, amikor túladagolás miatt összeesett egy klub előtt Los Angelesben, úgy döntött, hogy gyermekei érdekében megváltoztatja az életét. A rocklegenda később bevallotta, hogy a heroinról való leszokás rendkívül nehéz folyamat volt. Egyik interjújában még arról is megnyílt, hogy először milyen különös módszerrel próbált megszabadulni a függőségtől. Billy Idol drogproblémáit úgy próbálta kezelni, hogy másik drogokra váltott. A rocklegenda azonban most már jóval nyugodtabb életet él, és saját bevallása szerint határozottan kerüli a kemény drogokat.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu