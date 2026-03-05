Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Szörnyű gázolás történt: apácát ütött el az autós ámokfutó

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 15:25
apácahalál
Az autó nem fékezett. Az apáca életét nem tudták megmenteni.

Egy 87 éves apácát gyászol a walesi Newport közössége, miután elütötte egy autó, miközben az úton kelt át.

Apácát
Elgázolták az apácát Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az idős apácát sokan szerették

Sister Genevieve-t a baleset után azonnal kórházba szállították, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére később belehalt sérüléseibe. A tragikus eset február 24-én, kedden történt nem sokkal délután 4 óra előtt a newporti Stow Park Avenue-n.

A hírt a Sisters of St. Joseph of Annecy közössége jelentette be, akik mély megrendüléssel búcsúztak az apácától. Közleményükben azt írták: 

Nagy szomorúsággal osztjuk meg a hírt Genevieve nővér hirtelen haláláról.

Genevieve nővér 67 éven át szolgált a rend tagjaként. Pályafutása során több iskolában tanított, hosszú ideig pedig a dél-londoni Lee városrészben működő St. Winifred’s School igazgatójaként dolgozott.  

A baleset körülményeit a Gwent Police vizsgálja. A hatóságok egyelőre nem tartóztattak le senkit, és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval, térfigyelő kamera- vagy fedélzeti kamera-felvétellel rendelkezik, jelentkezzen. Mark O’Toole érsek szintén részvétét fejezte ki. Mint mondta, megdöbbentette a tragédia híre, és imádkozik Genevieve nővér lelkéért, valamint mindazokért, akik gyászolják őt. A közösség tagjai szerint az apáca halála mélyen megrázta mindazokat, akik ismerték - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
