„El sem hisszük” - Törőcsik Franciska mindenkit meglepett, ezt látni kell

Egészen magabiztosan kijelenthetjük, hogy jelenleg Törőcsik Franciska hazánk egyik legsikeresebb és legnépszerűbb színésznője, hiszen amihez hozzáér, az szinte mindig arannyá válik – gondoljunk csak a Hunyadi című sorozatra, a Magyar menyegző című filmre vagy a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés alkotásra, aminek már ezerrel dolgoznak a folytatásán.

Törőcsik Franciska / Forrás: MTI/Mti Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

Törőcsik Franciska rendkívül elfoglalt, hiszen két kézzel kapkodnak utána, de szerencsére jut ideje arra is, hogy időnként érdekes tartalmakkal lepje meg a követőit, rajongóit. Most is így tett, ráadásul egy egyszerű, cuki poszttal sikerült rendkívül sok dicsérő kommentet bezsebelnie még úgy is, hogy nem ő a bejegyzés főszereplője.

El sem hisszük, hogy itt a tavasz! 🌸

– írta Törőcsik Franciska a fotóhoz, amin meglepő módon az látható, hogy maga elé tartja a fatörzsnél kíváncsiskodó, vörös, gyönyörű cicáját.

A kommentelők teljesen odavoltak a színésznő kis kedvencéért – meg persze ő is kapott pár kedves szót:

Csodaszép cicád van. A cicás gazdikra (szolgákra) is igaz, hogy olyan a cica mint a gazdája. :) Jelen esetben olyan szép mint amilyen te is vagy <3 <3 annyira szép cicád van imádom te vagy a legjobb vigyázz magadra 🐈🐱🤩❤️🫶 Nagyon szèp cicád van ⭐ Csodásak vagytok ⭐ Szia kedves. Szép cica, de a gazdája, meg nagyon gyönyörű nő vagy.

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska cicás posztját a tavaszról: