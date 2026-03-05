„El sem hisszük” - Törőcsik Franciska mindenkit meglepett, ezt látni kell

Egészen magabiztosan kijelenthetjük, hogy jelenleg Törőcsik Franciska hazánk egyik legsikeresebb és legnépszerűbb színésznője, hiszen amihez hozzáér, az szinte mindig arannyá válik – gondoljunk csak a Hunyadi című sorozatra, a Magyar menyegző című filmre vagy a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés alkotásra, aminek már ezerrel dolgoznak a folytatásán.
Törőcsik Franciska rendkívül elfoglalt, hiszen két kézzel kapkodnak utána, de szerencsére jut ideje arra is, hogy időnként érdekes tartalmakkal lepje meg a követőit, rajongóit. Most is így tett, ráadásul egy egyszerű, cuki poszttal sikerült rendkívül sok dicsérő kommentet bezsebelnie még úgy is, hogy nem ő a bejegyzés főszereplője.
El sem hisszük, hogy itt a tavasz! 🌸
– írta Törőcsik Franciska a fotóhoz, amin meglepő módon az látható, hogy maga elé tartja a fatörzsnél kíváncsiskodó, vörös, gyönyörű cicáját.
A kommentelők teljesen odavoltak a színésznő kis kedvencéért – meg persze ő is kapott pár kedves szót:
Csodaszép cicád van. A cicás gazdikra (szolgákra) is igaz, hogy olyan a cica mint a gazdája. :) Jelen esetben olyan szép mint amilyen te is vagy <3 <3
annyira szép cicád van imádom te vagy a legjobb vigyázz magadra 🐈🐱🤩❤️🫶
Nagyon szèp cicád van ⭐ Csodásak vagytok ⭐
Szia kedves. Szép cica, de a gazdája, meg nagyon gyönyörű nő vagy.
Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska cicás posztját a tavaszról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.