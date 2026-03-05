Mi lett az űrlegendából? Rá sem ismerni a Star Trek sztárjára!

Brent Spiner a kilencvenes évek egyik legikonikusabb karakterét hozta a Star Trek: Az új nemzedék című sorozatban Patrick Stewart mellett. Ő volt Data, az android, aki kicsit olyan volt, mint egy felnőttmesébe bújtatott Pinokkió, miképpen az emberi normákhoz igyekezett alkalmazkodni feljett mesterséges intelligenciájával. Kedvenc emberi robotunk, aki február 2-án töltötte be a 77-et már évek óta nem simogatta meg cicáját, valamint nem írja már verseit. Amíg nem figyeltünk, a geek-kultúra fontos szereplője szép lassan megváltozott.

Brent Spiner épp az öregedés problémája miatt ódzkodott a Star Trek szerepétől (Fotó: YouTube)

Így néz ki napjainkban a Star Trek-filmek sztárja

A színészen alaposan meglátszik az idő. Korábbi szerepének határozott vonásai már csak nyomokban felfedezhetőek az arcán. A képen azt láthatjuk, ahogy 77 évesen kilép Hollywood Hills-i lakásából, elvégezni teendőit. Hétköznapi ruházat és napszemüveg, így láthatjuk az idős sci-fi ikont, akit az évek során egyre kevesebbet láthatunk nyilvánosan, különösen a filmiparban. Brent Spiner IMDb oldala szerint még fel-feltűnik az újabb Star Trek-sorozatokban de a nap végén elmondható, hogy az űrlegenda boldog nyugdíjas éveit éli.

Majdnem lecsúszott Data szerepéről

Brent Spiner egyébként a Star Trek után is aktív színész maradt, olyan alkotásokban, mint a Függetlenség napja és a Csodabogár, de ezen kívül önmagát alakítva is feltűnt az Agymenőkben, Family Guyban és a Joeyban is egyebek között. Az új nemzedék lezárása után pedig android szerepét több mozifilmben is láthattuk, dacára annak, hogy eleinte ódzkodott tőle. Ugyanis az ikonikus karaktere, Data soha nem öregedhet, erre pedig a színész érthető módon nem képes és emiatt a legelején sokat lamentált, hogy egyáltalán elfogadja-e a szerepet. Végül azonban mégis elvállalta a felkérést és a tudományos fantasztikum egyik legkedveltebb karakterévé nőtte ki magát.

A Star Trek: Az új nemzedék forgatásai minden bizonnyal jó hangulatúak voltak, hiszen a színészek a kamerákon kívül is jó kapcsolatot ápoltak egymással. A Geordi LaForge karakterét alakító LeVar Burton 1992-es esküvőjén Brent Spiner volt a színész tanúja, de Patrick Stewart, Jonathan Frakes és Michael Dorn is tiszteletüket tették a jeles eseményen.