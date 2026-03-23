„Idegennek éreztem magam a saját testemben” – Dávid Petra dögös fotóval üzent a világnak

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 20:30
Rabul ejt a fotó. Dávid Petra a tőle megszokott őszinteséggel posztolt.

Dávid Petra most sem kertelt: őszinte és személyes sorokat osztott meg követőivel arról, milyen változáson ment át saját önértékelésével kapcsolatban. Az érzelmes Instagram-bejegyzéshez természetesen társult egy fotó is, amely reprezentálja azt a változást amit a személyi edző átélt.

Dávid Petra
Dávid Petra mindenkit motivál.
Fotó: Mediaworks Archív

Dávid Petra magabiztosabb mint valaha

Dávid Petrát sosem kellett félteni attól, hogy megnyílik követőinek, ez most sem volt másképp, a bejegyzés így kezdte: 

Voltak időszakok, amikor nem szerettem azt, akit a tükörben láttam. Amikor idegennek éreztem magam a saját testemben

– mondta Petra. 

Elmondása szerint mindig is hiányzott számára a belső nyugalom, és ezt hosszú ideig nem tudta megtalálni semmiben, hiába kereste. 

Sokáig azt hittem, majd akkor leszek rendben, ha minden megváltozik körülöttem

– folytatta. 

Végül a posztot pozitív sorokkal zárta, mivel rájött, hogyan tud egészségesen tekinteni magára. 

De az igazi változás akkor kezdődött, amikor elkezdtem máshogy nézni magamra és tenni magamért. Ma sem vagyok tökéletes. De már nem is ezt keresem.

Poszt alatt a kommentelők sem vártak sokat. Mindenkit lenyűgözött Dávid Petra elképesztő formája és kitartása. Egyikük így írt: 

Szia, gyönyörű vagy a képen

Míg egy másik kommentelő így fogalmazott:

Szép vagy Petra! Az egész élet egy önismereti út. Idővel jövünk rá mennyi érték van bennünk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu