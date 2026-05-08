Amputációhoz vezetett a csúnya baleset: elképesztő, hogy dolgozta fel a nagypapa

Egy nagypapa éppen egy faágat fűrészelt le, amikor a levágott ág hirtelen leszakadt, kibillentette a létráját, és a 76 éves férfi a földre zuhant. A baleset miatt olyan súlyos sérülést szenvedett, ami később amputációhoz vezetett.

A nagypapa próbálta pozitívan felfogni az előtte álló amputációt

A Didsbury élő Jim Britt később felidézte, hogy az első dolog, amit megpillantott, az az volt, hogy a lába természetellenes szögbe fordult, a sípcsontja pedig átszakította a bőrét. A következő pillanatban már a feleségét, Anne-t látta, ahogy kétségbeesve rohan felé.

A súlyos baleset még 2024 októberében történt: a férfit ezt követően mentőhelikopter kórházba szállította, ahol több műtéten is átesett, annak érdekében, hogy megmentsék és helyrehozzák a sérült lábát.

Bár az orvosok mindent megtettek érte, a következő hónapok rendkívül nehéznek bizonyultak. Jimet nem sokkal 2024 karácsonya előtt engedték haza a kórházból, azonban a felépülése nem a remélt módon alakult. Végül az orvosok 2026-ban azt a lesújtó hírt közölték a férfival, hogy a csontok nem forrtak össze megfelelően, a lába állapota pedig folyamatosan romlott, ezért térd alatti amputációra lesz szüksége.

Jim, elmondása szerint, nagyon nehezen tudta feldolgozni a műtét gondolatát. A helyzethez való hozzáállását végül a családja támogatása, valamint az unokája, a hatéves Molly változtatta meg, aki megpróbálta felvidítani a nagypapáját.

Az arcomra tette a kezét, és azt mondta: "De nagyapa, most már kaphatsz egy jobb lábat. Egy fényeset." Igaza volt.

A férfi ekkor úgy döntött, hogy igyekszik optimistán tekinteni az amputációra, ezért még egy különleges búcsúbulit szervezett a lábának a beavatkozás előtt. Lufikat, feliratokat és pezsgőt vásárolt, hogy méltó módon elköszönhessen a testrészétől.

Mindenre koccintani akartam, amit a lábam tett értem. Annyira keményen dolgozott az elmúlt 76 évben, hegyeket mászott, a gyerekeim és unokáim után futott, és a kutyáimat kergette a parton. Megérdemelt egy szép búcsúztatót

- mesélte a brit férfi, a Mirror beszámolója szerint.