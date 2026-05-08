Egy éve választották meg XIV. Leó pápát - így ünnepelte az évfordulót az egyházfő

XIV. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeii ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária-ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével.

Ma van Robert Prevost, ma már XIV. Leó pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompeiibe, hogy egynapos látogatást tegyen a május 8-i Pompeii-i Szűzanya ünnepén. Ezen a napon arra emlékeznek, amikor 1876-ban letették a Szűz Máriának szentelt szentély alapkövét a városban.

„Milyen gyönyörű nap, mennyi áldást akart adni az Úr mindannyiunknak” – mondta Leó pápa a szentélyben összegyűlt hívőknek a mise előtt. „Úgy érzem, én vagyok az első áldott, aki eljöhettem ide a Madonna szentélyébe az ő ünnepének napján és ezen az évfordulón.”

Leó pápa pompeii látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, XIII. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitó beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompeii völgyébe, „egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak”.

„Mindenkiben képes volt látni Krisztus arcát: nagyokban és kicsikben, különösen az árvákban és a foglyok gyermekeiben, akikkel gyengédségével Isten szívének dobogását éreztette” – mondta.

A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként - írta az AP News.