Egy éve választották meg XIV. Leó pápát - így ünnepelte az évfordulót az egyházfő

XIV. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeii ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária-ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével.
Ma van Robert Prevost, ma már XIV. Leó pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompeiibe, hogy egynapos látogatást tegyen a május 8-i Pompeii-i Szűzanya ünnepén. Ezen a napon arra emlékeznek, amikor 1876-ban letették a Szűz Máriának szentelt szentély alapkövét a városban.
„Milyen gyönyörű nap, mennyi áldást akart adni az Úr mindannyiunknak” – mondta Leó pápa a szentélyben összegyűlt hívőknek a mise előtt. „Úgy érzem, én vagyok az első áldott, aki eljöhettem ide a Madonna szentélyébe az ő ünnepének napján és ezen az évfordulón.”
Leó pápa pompeii látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, XIII. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitó beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompeii völgyébe, „egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak”.
„Mindenkiben képes volt látni Krisztus arcát: nagyokban és kicsikben, különösen az árvákban és a foglyok gyermekeiben, akikkel gyengédségével Isten szívének dobogását éreztette” – mondta.
A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.