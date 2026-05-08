Nem csak a kor miatt fáj – 3 alattomos jel a lábadon, hogy a cukorbetegség már a szerveid pusztítja

Ritkán járnak fájdalommal a cukorbetegség tünetei, amelyek általában olyan apró jelek, amelyeket sokan évekig észre sem vesznek, vagy nem tulajdonítanak azoknak különösebb jelentőséget. A test azonban jelez: a tartósan magas vércukorszint először a legkisebb ereket és idegeket érinti, különösen a lábakban. Itt jelennek meg az első változások: szárazabb lesz a bőr, érzéketlenség jelentkezik a végtagon, a sebek pedig lassabban gyógyulnak. A következőkben felvázoljuk, melyek lehetnek egyértelműen a cukorbetegség jelei.

A cukorbetegség jelei közé tartozik a száraz, repedezett sarok Illusztráció: ViktoriiaBrunetka / Shutterstock

A cukorbetegség jelei a lábon

A lábfejed idegei vannak a legtávolabb az agyadtól az egész testedben. Ha azokkal az idegekkel történik valami, egy sérülés esetén a fájdalom nem feltétlenül jelentkezik azonnal, és mire észreveszed, addigra akár komoly károsodás is kialakulhat. A szakmai álláspont – például az Amerikai Diabétesz Társaság álláspontja – szerint a perifériás szenzoros neuropátia, vagyis a végtagok idegeinek károsodása, az esetek nagy részében szerepet játszik a lábfekélyek kialakulásában. Ráadásul ez egy nagyon gyakori állapot: a cukorbetegek jelentős részét érinti, sokszor úgy, hogy eleinte nem is tudnak róla. Éppen ezért a lábak rendszeres ellenőrzése a megelőzés egyik alapja.

1. jel: repedezett sarok

Vastag, sárgás bőr a sarkon, mély repedések, néha akár vérzés – ezeket a tüneteket sokan a bőr kiszáradásának tulajdonítják, pedig az autonóm idegkárosodás egyik korai, látható jele is lehet. Az autonóm idegrendszer irányítja azokat a működéseket, amelyekre nem figyelünk tudatosan – például a verejtékezést. Ha a cukorbetegség hatással van ezekre az idegekre, a lábban lévő verejtékmirigyek működése csökken vagy leáll. Ennek következménye, hogy a bőr kiszárad, veszít a rugalmasságából, és könnyebben bereped. A repedéseken keresztül pedig könnyebben bejuthatnak a szervezetbe a különféle baktériumok és gombák. Kezelés nélkül ez a folyamat súlyosabb állapothoz is vezethet, amelyet diabéteszes lábszindrómaként ismerünk.

2. jel: éjszakai zsibbadás vagy égő érzés

Ha bizsergés, égő vagy zsibbadó érzés jelentkezik a lábban éjszakánként, sokan rossz alvási pozícióra gyanakszanak. A háttérben azonban gyakran perifériás neuropátia áll, azaz az idegrostok károsodása, amely tartósan magas vércukorszint mellett alakul ki. Az idegeknek fokozatosan gyengül a működésük, és furcsa, nehezen leírható érzeteket okoznak. Mivel éjszakánként kevesebb inger éri a szervezetet, ezek az érzetek erősebben jelentkeznek. Ha már fájdalomcsillapítás nélkül nehéz elaludni, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.