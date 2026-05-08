Nem csak a kor miatt fáj – 3 alattomos jel a lábadon, hogy a cukorbetegség már a szerveid pusztítja

Ritkán járnak fájdalommal a cukorbetegség tünetei, amelyek általában olyan apró jelek, amelyeket sokan évekig észre sem vesznek, vagy nem tulajdonítanak azoknak különösebb jelentőséget. A test azonban jelez: a tartósan magas vércukorszint először a legkisebb ereket és idegeket érinti, különösen a lábakban. Itt jelennek meg az első változások: szárazabb lesz a bőr, érzéketlenség jelentkezik a végtagon, a sebek pedig lassabban gyógyulnak. A következőkben felvázoljuk, melyek lehetnek egyértelműen a cukorbetegség jelei.
A lábfejed idegei vannak a legtávolabb az agyadtól az egész testedben. Ha azokkal az idegekkel történik valami, egy sérülés esetén a fájdalom nem feltétlenül jelentkezik azonnal, és mire észreveszed, addigra akár komoly károsodás is kialakulhat. A szakmai álláspont – például az Amerikai Diabétesz Társaság álláspontja – szerint a perifériás szenzoros neuropátia, vagyis a végtagok idegeinek károsodása, az esetek nagy részében szerepet játszik a lábfekélyek kialakulásában. Ráadásul ez egy nagyon gyakori állapot: a cukorbetegek jelentős részét érinti, sokszor úgy, hogy eleinte nem is tudnak róla. Éppen ezért a lábak rendszeres ellenőrzése a megelőzés egyik alapja.
Vastag, sárgás bőr a sarkon, mély repedések, néha akár vérzés – ezeket a tüneteket sokan a bőr kiszáradásának tulajdonítják, pedig az autonóm idegkárosodás egyik korai, látható jele is lehet. Az autonóm idegrendszer irányítja azokat a működéseket, amelyekre nem figyelünk tudatosan – például a verejtékezést. Ha a cukorbetegség hatással van ezekre az idegekre, a lábban lévő verejtékmirigyek működése csökken vagy leáll. Ennek következménye, hogy a bőr kiszárad, veszít a rugalmasságából, és könnyebben bereped. A repedéseken keresztül pedig könnyebben bejuthatnak a szervezetbe a különféle baktériumok és gombák. Kezelés nélkül ez a folyamat súlyosabb állapothoz is vezethet, amelyet diabéteszes lábszindrómaként ismerünk.
Ha bizsergés, égő vagy zsibbadó érzés jelentkezik a lábban éjszakánként, sokan rossz alvási pozícióra gyanakszanak. A háttérben azonban gyakran perifériás neuropátia áll, azaz az idegrostok károsodása, amely tartósan magas vércukorszint mellett alakul ki. Az idegeknek fokozatosan gyengül a működésük, és furcsa, nehezen leírható érzeteket okoznak. Mivel éjszakánként kevesebb inger éri a szervezetet, ezek az érzetek erősebben jelentkeznek. Ha már fájdalomcsillapítás nélkül nehéz elaludni, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.
Egy apró horzsolás, egy köröm melletti seb vagy egy vízhólyag két hét elteltével sem gyógyul be? A cukorbetegség egyik legszembetűnőbb jele a sebek lassú gyógyulása. A tartósan magas vércukorszint károsítja a kis ereket, rontja a keringést, és az immunrendszer működését is gyengíti. Így a szervezet nehezebben veszi fel a harcot a fertőzésekkel, a regeneráció pedig elhúzódik – vagy akár meg is akad.
„A cukorbetegség az alsó végtagok egészségét idegkárosodáson és gyenge keringésen keresztül befolyásolja, ami nem gyógyuló sebekhez, fertőzésekhez, deformitásokhoz, és végső soron amputációhoz vezethet” – fogalmazott Thomas Zgonis, a texasi Methodist Diabetic Foot and Ankle Institute (Metodista Diabéteszes Láb- és Bokaintézet) sebésze.
Ha a taglalt tünetek együtt, visszatérően vagy egyre erősebben jelentkeznek, érdemes komolyan venni azokat. Nézd meg ma este a sarkad erős fényben. Ha repedezett a bőr, ha éjszaka rendszeresen bizsereg a lábad, vagy ha egy seb két héten belül sem gyógyul, kérj időpontot a háziorvosodnál. Nem a diagnózis jelenti a kockázatot, hanem az, ha túl sokáig halogatod a kivizsgálást.
