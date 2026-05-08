Már csak három csavar maradt: Horváth Tamásék élőben jelentkeztek be a kórházi ágy mellől!

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett Péterfi Andrea gyógyulása, ugyanis a napokban egy újabb orvosi beavatkozás során két rögzítőcsavart is eltávolítottak a lábából. Horváth Tamás felesége még januárban, a Maldív-szigeteken nyaralásuk során szenvedett súlyos balesetet, amelyben két helyen is eltört a lábszára. A házaspár akkor úgy döntött, hogy nem vállalják a kinti műtétet, így hosszas kálvária után tértek haza Magyarországra. Bár Andrea azóta is bámulatos erővel küzd a felépülésért, és a nézők kerekesszékben ülve láthatták őt A Nagy Duett stúdiójában is, a mostani csavarkivétel egy újabb hatalmas lépés a teljes szabadság felé vezető úton.

A Nagy Duett 2026 zsűritagja, Horváth Tamás mindenben segíti feleségét (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Tamás felesége túl van a műtéten

A házaspár a közösségi médiában egy humoros videóban dokumentálta a kórházi eseményeket, a műtőbe való betolástól egészen a műtét utáni pillanatokig. A felvételek elején még érezhető volt az izgalom, Tomi féltőn kérdezte feleségétől, hogy „Izgulsz?”, mire Andi mosolyogva csak annyit válaszolt, hogy „Szerintem te jobban izgulsz!”. Az énekes beismerte, hogy ez valóban igaz, majd viccesen megjegyezte a kórházi hálóingre, hogy „Jó gúnya”. A beavatkozás után Horváth Tamás már megkönnyebbülve jelentkezett be a kórteremből, ahol Andi éppen az infúzió alatt pihent.

Na, újra itt, folyik az infúzió. Hamarosan Andit megműtik, de ez egy jó cucc, mert csavart szednek ki belőle

– magyarázta Tamás, mire a felesége kábultan rávágta, hogy „Amit hazaviszel”.

Ereklye lesz a kioperált csavarokból?

Később, amikor már teljesen kitisztult az altatás után, Andi boldogan mesélt a tapasztalatairól a követőknek. Elmondta, hogy nagyon jól aludt, és bár korábban voltak fáradtabb pillanatai, most mindenre tisztán emlékszik a műtőből.

Tök jó hangulat volt, nagyon cukik voltak az orvosok, a műtősök, és nem egy, hanem kettő csavart is kiszedtek és meg is kaptam, úgyhogy most megmutatom

– újságolta lelkesen, miközben felmutatta az eltávolított fémdarabokat. Horváth Tamás ekkor számolt utána, hogy így már csak három csavar maradt a lábában, és viccesen megjegyezte, hogy talán le is kellene mérni őket, mert lehet, hogy értékesek.