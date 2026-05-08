Már csak három csavar maradt: Horváth Tamásék élőben jelentkeztek be a kórházi ágy mellől!

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett Péterfi Andrea gyógyulása, ugyanis a napokban egy újabb orvosi beavatkozás során két rögzítőcsavart is eltávolítottak a lábából. Horváth Tamás felesége még januárban, a Maldív-szigeteken nyaralásuk során szenvedett súlyos balesetet, amelyben két helyen is eltört a lábszára. A házaspár akkor úgy döntött, hogy nem vállalják a kinti műtétet, így hosszas kálvária után tértek haza Magyarországra. Bár Andrea azóta is bámulatos erővel küzd a felépülésért, és a nézők kerekesszékben ülve láthatták őt A Nagy Duett stúdiójában is, a mostani csavarkivétel egy újabb hatalmas lépés a teljes szabadság felé vezető úton.
A házaspár a közösségi médiában egy humoros videóban dokumentálta a kórházi eseményeket, a műtőbe való betolástól egészen a műtét utáni pillanatokig. A felvételek elején még érezhető volt az izgalom, Tomi féltőn kérdezte feleségétől, hogy „Izgulsz?”, mire Andi mosolyogva csak annyit válaszolt, hogy „Szerintem te jobban izgulsz!”. Az énekes beismerte, hogy ez valóban igaz, majd viccesen megjegyezte a kórházi hálóingre, hogy „Jó gúnya”. A beavatkozás után Horváth Tamás már megkönnyebbülve jelentkezett be a kórteremből, ahol Andi éppen az infúzió alatt pihent.
Na, újra itt, folyik az infúzió. Hamarosan Andit megműtik, de ez egy jó cucc, mert csavart szednek ki belőle
– magyarázta Tamás, mire a felesége kábultan rávágta, hogy „Amit hazaviszel”.
Később, amikor már teljesen kitisztult az altatás után, Andi boldogan mesélt a tapasztalatairól a követőknek. Elmondta, hogy nagyon jól aludt, és bár korábban voltak fáradtabb pillanatai, most mindenre tisztán emlékszik a műtőből.
Tök jó hangulat volt, nagyon cukik voltak az orvosok, a műtősök, és nem egy, hanem kettő csavart is kiszedtek és meg is kaptam, úgyhogy most megmutatom
– újságolta lelkesen, miközben felmutatta az eltávolított fémdarabokat. Horváth Tamás ekkor számolt utána, hogy így már csak három csavar maradt a lábában, és viccesen megjegyezte, hogy talán le is kellene mérni őket, mert lehet, hogy értékesek.
A rajongók azonnal elárasztották jókívánságokkal a párt, a kommentszekcióban pedig csak úgy záporoztak a kedves üzenetek: „Mielőbbi gyors gyógyulást kívánok Andika. Nagyon szuper csaj vagy” – írta az egyik követő, egy másikuk pedig hozzátette, hogy „Gyógyulj meg Andika mielőbb, csini vagy”. Egy kommentelő a pár közötti harmóniát méltatta, hangsúlyozva, hogy mennyire kedves és szerethető párost alkotnak, és Tamást is biztatta, hogy csak így tovább. Ez a fajta közösségi erő és Andi példamutató magatartása bizonyítja, hogy a legnehezebb időkben is a szeretet és az optimizmus a legfontosabb hajtóerő a teljes felépüléshez vezető úton. Bár a rehabilitáció még tart, a két csavar eltávolítása után Andi már sokkal könnyebb szívvel tekint a jövőbe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.