Rohantak a rendőrök: túszejtés történt egy bankban

A német rendőrség pénteken egy túszejtésre reagált egy bank fiókjában a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Sinzig városában.
Egy közleményben a hatóságok azt mondták, hogy széleskörű rendőrségi műveletek folynak, miután a városközpontban 7:00-kor jelentették az esetet. Több embert, köztük egy pénzszállító sofőrt ejtettek túszul egy bank épületében. „Jelenleg úgy vélik, hogy több elkövető és túsz van a bankban” – közölte a rendőrség egy közleményben, hozzátéve, hogy a helyzet jelenleg stabil.
A rendőrség közlése szerint a kordonnal lezárt területen kívül nincs veszély a lakosságra - közölte a Reuters.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.