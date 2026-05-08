Rohantak a rendőrök: túszejtés történt egy bankban

A német rendőrség pénteken egy túszejtésre reagált egy bank fiókjában a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Sinzig városában.

Túszejtés történt egy bankban

Egy közleményben a hatóságok azt mondták, hogy széleskörű rendőrségi műveletek folynak, miután a városközpontban 7:00-kor jelentették az esetet. Több embert, köztük egy pénzszállító sofőrt ejtettek túszul egy bank épületében. „Jelenleg úgy vélik, hogy több elkövető és túsz van a bankban” – közölte a rendőrség egy közleményben, hozzátéve, hogy a helyzet jelenleg stabil.

A rendőrség közlése szerint a kordonnal lezárt területen kívül nincs veszély a lakosságra - közölte a Reuters.