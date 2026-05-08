Gyászol a Soltis Lajos Színház: negyvenévesen elhunyt a fiatal művészük

Mély megrendüléssel és kimondhatatlan fájdalommal búcsúzunk Benkő Péter Páltól – egykori művészeti vezetőnktől, játszónktól, tanárunktól, barátunktól - olvasható a Soltis Lajos Színház Facebook-oldalán. A művész mindössze 40 évesen hunyt el, mély űrt hagyva maga után.

Negyvenévesen elhunyt a Soltis Lajos Színház művésze

A közlemény szerint Benkő Péter Pál szinte a színházban nőtt fel "stúdiósként érkezett, majd színész, rendező, csoportvezető tanár, drámatanár és művészeti vezető lett." Összesen 15 éven át volt az intézmény szerves tagja, de gondolataival és javaslataival magát a szakmát is formálta.

Nyoma itt van velünk az előadásainkban, a tanítványaiban, az emlékeinkben és egymásban. Peti gondolkodása, humora, szenvedélye, kérlelhetetlen őszintesége és érzékenysége velünk marad. Ahogyan azok a mondatok, gesztusok és pillanatok is, amelyeket már nem lehet elvenni tőlünk.

- emelték ki a posztban.