Gyászol a Soltis Lajos Színház: negyvenévesen elhunyt a fiatal művészük

Mély megrendüléssel és kimondhatatlan fájdalommal búcsúzunk Benkő Péter Páltól – egykori művészeti vezetőnktől, játszónktól, tanárunktól, barátunktól - olvasható a Soltis Lajos Színház Facebook-oldalán. A művész mindössze 40 évesen hunyt el, mély űrt hagyva maga után.
A közlemény szerint Benkő Péter Pál szinte a színházban nőtt fel "stúdiósként érkezett, majd színész, rendező, csoportvezető tanár, drámatanár és művészeti vezető lett." Összesen 15 éven át volt az intézmény szerves tagja, de gondolataival és javaslataival magát a szakmát is formálta.
Nyoma itt van velünk az előadásainkban, a tanítványaiban, az emlékeinkben és egymásban. Peti gondolkodása, humora, szenvedélye, kérlelhetetlen őszintesége és érzékenysége velünk marad. Ahogyan azok a mondatok, gesztusok és pillanatok is, amelyeket már nem lehet elvenni tőlünk.
- emelték ki a posztban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.