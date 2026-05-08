Dudás Miki édesanyja teljesen összeomlott, nem tud dolgozni sem

A sportoló anyukája egy éven belül elveszítette szeretett férjét, majd imádott fiát, aki támasza volt a legnehezebb időkben. Dudás Miki halála ügyében a rendőrség május 6-án lezárta a nyomozást, kizárták az idegenkezűséget, balesetszerű esés okozhatta a végzetét. Az olimpikon édesanyja elmondta, bár ők még nem kaptak a rendőrségtől hivatalos levelet, de az nem is érdekes számukra, mert gyermekét semmi nem hozza vissza.
Mint arról a Bors elsőként beszámolt, 2026. január 5-én elhunyt a világbajnok kajakos. Dudás Miki halála sokkolta az országot, de a legfájóbb veszteséget a sportoló édesanyja élte át, aki még férje elvesztését sem tudta feldolgozni, amikor megtudta, elhunyt gyermeke, aki addig tartotta benne a lelket. Klári pár nappal a tragédia után lapunknak beszélt a kétségbeesett keresésről, hogy napokig hiába hívogatták gyermekét, mert folyamatosan kikapcsoltat jelzett a telefonja. Végül Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett hívott zárszervizest, így jutottak be fia lakásába, ahol már csak az élettelen testét találták.
Amikor az édesapját elvesztettük, amit még mostanra sem hevertem ki, akivel 38 éven át szerettük egymást, azt hittem, ennél nagyobb fájdalom nincs, mert azt sosem hittem, hogy bármelyik gyermekem hamarabb megy el, mint én. Mindkét fiamat nagyon szeretem, de Mikivel mi szimbiózisban éltünk, ez a hatalmas mackó volt az én menedékem, biztonságom. Az, hogy ez a jóképű, életerős fiú elment, én ezt nem tudom feldolgozni, most is csak nyugtatóval tudok létezni. Miden nap legalább egyszer beszéltünk és gyakran találkoztunk is, olyankor nem úgy, mint más gyerekek, hogy csak úgy odaköszönnek, ő odajött hozzám, és úgy ölelgetett, ahogy csak ő tudott. Beburkolt a hatalmas ölelésével, megpuszilgatott. Ő egy csupa szív, jólelkű gyermek volt már kiskorában is, aki imádott élni, nevetni! Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában! Imádta a gyerekeit, kislányával, Mancival igazi apa-lánya szerelem volt köztük, ő ment érte, értük minden nap az óvodába, bölcsibe, Mancika volt a mindene!
Dudás Miki édesapjának ügyében április 14-én, a sors fintoraként éppen a sportoló születésnapján volt az első bírósági tárgyalás. Bár elvileg az anyukája is megjelent volna a bíróságon, végül nem ment el, rosszul lett. Ma pedig a rendőrség tartott sajtótájékoztatót Miki halálának ügyében, ahol közölték: kizárták az idegenkezűséget.
Nem kaptunk a rendőrségtől levelet, de nem számít, mire jutottak, Mikit semmi nem hozza vissza! Nem vagyok jól, egyszerűen nem tudom feldolgozni a tragédiákat, amik családomban történtek. Nem tudok dolgozni, szerencsére itt vannak a barátaim, a szeretteim, ők tartják bennem a lelket. Azt mondják, idővel enyhül a fájdalom, ez hülyeség! Nem tudom, ezt valaha is fel tudom-e a dolgozni, abba próbálok kapaszkodni, hogy Miki már az édesapjával van!
- árulta el lapunknak Klári.
