Dávid Petra: "A nőiesség nem a külsőségekből indul"

Dávid Petrát a Házasság első látásra című műsorban ismerhette meg igazán az ország, majd ezt követően a személyi edzőként dologzó, fitneszbajnokságokra is járó celeb a Farm VIP-ban is próbát tett. Ezt követően kicsit visszavonult a nyilvánnoságtól, majd újra az edzőterembe vetette magát. Most pedig arra fókuszál, hogy másokat bátorítson az életmódváltására. Legújabb posztjában pedig magáról a nőiességről beszélt. Dávid Petra azt mondta: a nőiességet nem a ruhaméret határozza meg.
A nőiesség nem ruhaméret, nem hajszín és nem is tökéletes smink. A nőiesség energia. Tartás. Erő, ami csendben is hangos. Amikor egy nő jól érzi magát a bőrében, az minden mozdulatából sugárzik: legyen edzőteremben vagy egy elegáns eseményen
- kezdte legújabb Instagram-posztjában, majd így folytatta:
A nőiességem nem a külsőségekből, hanem belőlem indul. Legyél erős. Legyél finom. Legyél merész. És legyél mindaz, ami TE vagy
- zárta gondolatait bombaformát is mutató fotója mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.