Dávid Petra: "A nőiesség nem a külsőségekből indul"

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 17:00
véleménynőiesség
Őszinte véleményéről beszélt a személyi edző.
B. V.
A szerző cikkei

Dávid Petrát a Házasság első látásra című műsorban ismerhette meg igazán az ország, majd ezt követően a személyi edzőként dologzó, fitneszbajnokságokra is járó celeb a Farm VIP-ban is próbát tett. Ezt követően kicsit visszavonult a nyilvánnoságtól, majd újra az edzőterembe vetette magát. Most pedig arra fókuszál, hogy másokat bátorítson az életmódváltására. Legújabb posztjában pedig magáról a nőiességről beszélt. Dávid Petra azt mondta: a nőiességet nem a ruhaméret határozza meg.

Dávid Petra arról beszélt, mit jelent a nőiesség
Dávid Petra arról beszélt, mit jelent a nőiesség. Fotó: Bors

 

Dávid Petra számára ezt jelenti a nőiesség

 

A nőiesség nem ruhaméret, nem hajszín és nem is tökéletes smink. A nőiesség energia. Tartás. Erő, ami csendben is hangos. Amikor egy nő jól érzi magát a bőrében, az minden mozdulatából sugárzik: legyen edzőteremben vagy egy elegáns eseményen

 - kezdte legújabb Instagram-posztjában, majd így folytatta:

A nőiességem nem a külsőségekből, hanem belőlem indul. Legyél erős. Legyél finom. Legyél merész. És legyél mindaz, ami TE vagy

 - zárta gondolatait bombaformát is mutató fotója mellett. 

 

