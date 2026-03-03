Cooky is megszólalt a dubaji helyzetről! „Inkább legyenek óvatosak”

Egyre feszültebb a közel-keleti helyzet, miután hétvégén több iráni rakétát is sikeresen hatástalanítottak. A reptereket lezárták, ami miatt közel négyezer magyar állampolgár ragadt Dubajban. A gazdagok városa mellett Ciprus és Szaúd-Arábia is veszélyhelyzetben van, és ott is riasztották a lakosokat a rakéták miatt. Cooky szerint az ottani lakosok nem félnek a fenyegetettségtől.

Cooky ismerősei személyesen számoltak be az iráni háborúval kapcsolatban (Fotó: Máté Krisztián)

Cooky dubaji ismerősei nem félnek

A családdal sokszor utazunk Dubajba, ami miatt több kapcsolatra is szert tettem az évek alatt. A napokban többször beszéltem velük és elmondták, hogy hallják a rakétákat, de szerencsére a katonaság sikeresen elhárítja ezeket. Nem félnek, mivel bíznak benne, hogy minden rendben lesz

– mondta lapunknak a híres DJ.

A háború kitörése után mindenki élete megváltozott a Perzsa-öbölben, mivel veszélyhelyzetet jelentettek be az országok vezetői. „Kevesebben vannak az utcán, mivel sokan inkább otthonról dolgoznak, de a plázák és az éttermek is nyitva annak. Egyáltalán nem olyan tragikus a helyzet, mint ahogy máshol értesülnek róla” – árulta el Cooky.

Cooky családja ismét szeretne kiutazni Dubajba, de ez még odébb van (Fotó: Végh István)

Cooky nyugalomra intett mindenkit

Nagyon sok az álhír, ami megjelenik Európában az ottani helyzetről. A Burj Khalifát senki nem támadta meg és szerencsére semmilyen tragédia nem történt eddig. Sikeresen tudják elhárítani a támadásokat és mindenki bízik abban, hogy a katonaságnak sikerül megvédeni őket. A kormány folyamatosan tájékoztatja az embereket, ha éppen rakéta repül a város felett vagy bármi történik, a telefonjukon is értesítik őket

– mesélte lapunknak a francia származású lemezlovas.

A sok kint ragadt magyar még várakozik a bejelentésre, hogy mikor térhetnek haza otthonukba. Cooky ezzel kapcsolatban is felvilágosította az embereket. „Nagyon jó barátom az Emirates vezetője Magyarországon. A mai nap folyamán fognak tárgyalni a gépek újraindításáról, de nyilván ez nem fog hetekig tartani, mivel valamikor mindenkinek haza kell jutnia. Viszont inkább legyenek óvatosak, mint hogy valami nagy probléma legyen. Nagyon sajnálom Dubajt, mivel tényleg egy nagyon biztonságos város” – jegyezte meg Cooky, aki hozzátette, hogy novemberben a családdal együtt terveznek kiutazni a közel-keleti városba.