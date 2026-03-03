Ilyenre még nem volt példa: Irán a reptereket, hoteleket és a kikötőket is célba vette

A Ripost írja, hogy a Perzsa-öböl országai már belesodródtak az egyre erősödő konfliktusba. Irán olyan támadásokat indított több ország ellen, amilyeneket még nem láthattunk.

Iráni háború / Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagjai - Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Szaúd-Arábia - mind célponttá váltak az iráni támadásban. Katonai létesítményeket is megtámadtak, de ugyanúgy találat érte a kikötőket, hoteleket és a reptereket is. Irán drónokkal és rakétákkal jelentős károkat okozott, ilyesfajta támadásra eddig nem volt példa. A szakértők szerint Irán feltett szándéka, hogy minden olyan országnak hadat üzenjen, amelyet a nyugat szövetségesének vél. Az első napokban Irán 390 ballisztikus rakétát és 830 drónt vetett be az öböl menti országok ellen. A védelem semlegesítette ezek nagy részét, de így is több halálos áldozata, és sok sérültje volt a támadásoknak.

Irán ezzel a hadművelettel valószínűleg nyomást akar helyezni az Öböl Menti Együttműködési Tanács országaira, hogy sürgessék az Egyesült Államokat a minél hamarabbi megoldás megtalálására. A katari ipari központ, a Ras Laffan megtámadására Katar már válaszolt is; két iráni jetet lőttek ki.

A konfliktus további erősödése a világpiacot és több ország békéjét is fenyegetheti.

