Ilyenre még nem volt példa: Irán a reptereket, hoteleket és a kikötőket is célba vette

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 13:57 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 13:57
Irán az Öböl Menti Együttműködési Tanács országai ellen is támadást indított, egyre kiterjedtebb a konfliktus. Eddig nem látott mértékű támadás indult el.

A Ripost írja, hogy a Perzsa-öböl országai már belesodródtak az egyre erősödő konfliktusba. Irán olyan támadásokat indított több ország ellen, amilyeneket még nem láthattunk. 

Explosions heard in Tehran as new Israeli airstrikes hit Iranian capital
Iráni háború / Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagjai - Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Szaúd-Arábia - mind célponttá váltak az iráni támadásban. Katonai létesítményeket is megtámadtak, de ugyanúgy találat érte a kikötőket, hoteleket és a reptereket is. Irán drónokkal és rakétákkal jelentős károkat okozott, ilyesfajta támadásra eddig nem volt példa. A szakértők szerint Irán feltett szándéka, hogy minden olyan országnak hadat üzenjen, amelyet a nyugat szövetségesének vél. Az első napokban Irán 390 ballisztikus rakétát és 830 drónt vetett be az öböl menti országok ellen. A védelem semlegesítette ezek nagy részét, de így is több halálos áldozata, és sok sérültje volt a támadásoknak. 

Irán ezzel a hadművelettel valószínűleg nyomást akar helyezni az Öböl Menti Együttműködési Tanács országaira, hogy sürgessék az Egyesült Államokat a minél hamarabbi megoldás megtalálására. A katari ipari központ, a Ras Laffan megtámadására Katar már válaszolt is; két iráni jetet lőttek ki.

A konfliktus további erősödése a világpiacot és több ország békéjét is fenyegetheti.

Eközben Magyarországon béke van, és a magyar emberek jelentős többsége azt szeretné, ha ez is maradna. Pont ezért a Nemzeti Petíciót már több, mint 500 ezer ember töltötte ki. A Nemzeti Petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre, amit postai úton már eljuttattak mindenkihez, de március 23-ig online is kitölthető.

