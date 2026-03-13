Átadták a legrangosabb állami kitüntetéseket: Radics Gigit és Csonka Andrást is díjazták

A Jászai Mari-díjat hagyományosan a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adják át a kiemelkedő kulturális és nemzetet szolgáló tevékenységet végző művészeknek. Az 1953-ban alapított rangos elismerést a kulturális miniszter adományozza, gyakran más állami kitüntetésekkel. A Jászai Mari-díjat és a Magyar Érdemkereszteket március 13-án a Pesti Vigadóban, míg a Kossuth- és Széchenyi-díjat március 14-én az Országház kupolatermében adják át.

Március 15. alkalmából kiosztott állami kitüntetéseket dr. Hankó Balázs adta át a Pesti Vigadóban (Fotó: Lakatos Péter)

Állami kitüntetést vehettek át napjaink nagy művészei

A Jászai Mari-díj a legmagasabb magyar állami színművészeti elismerés, melyről egy szakmai kuratórium tesz javaslatot a kultuszminiszternek, általában 13 fő részére. 2026 márciusában ezt, és az állami érdemkereszteket a Pesti Vigadóban, dr. Varga-Bajusz Veronika államtitkár asszony és Dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter adta át, utóbbi a nyitóbeszédében a hazai kulturális élet sokszínűségét és magas színvonalát méltatta.

A hazai tudományos- és kulturális élet kiemelkedő tagjai között a sztárvilág jól ismert tagjait is méltatták.

Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozatának elismerésével gazdagodott többek között Csonka András színész, Náray Erika színművész, jazz-énekes és Peller Anna színművész is.

Csonka András rangos állami kitüntetésben részesült (Fotó: Mirkó István)

Radics Gigi is átvehette a rendkívül rangos díjat: az énekesnő új külsővel, hosszú szőke fürtökkel lépett színpadra, hogy átvegye a kitüntetést.

Radics Gigi is kiérdemelte a Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozatának elismerését (Fotó: Mirkó István)

Ezután Závogyán Magdolna államtitkár asszony és Dr. Hankó Balázs a kultúra területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Magyarország Kiváló Művésze díját Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas érdemes színművésznek adta át, valamint Derzsi János Jászai Mari-díjas érdemes művésznek is. Magyarország Érdemes Művésze Díjjal gazdagodott továbbá Homonnay Zsolt Jászai Mari-díjas színművész, rendező is.