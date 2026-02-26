Csonka András előtt nincs lehetetlen, TikTokkerként is hatalmas sikert arat

Csonka András bombaformában van, közösségi médiás karrierje színészi mindennapjai mellett ugyanis szárnyra kapott. Az előadóművész hatalmas sikernek örvend a TikTokon, ahol mások hangmintáit feldolgozva rendkívül vicces videókkal szórakoztatja követőit. Legutóbbinak akkora sikere lett, hogy rövid idő alatt több millióan látták, ami még őt is nagyon meglepte. Pláne, hogy nem időzíti posztjait azt nézve, milyen idősávokban lesznek a legnézettebbek a feltöltései. Csak úgy, a saját kedvéért csinálja őket és random időpontokban is közli azokat.

Csonka András TikTokkerként is sikert arat / Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN

A pandémia alatt ment el az eszem, akkor jöttek ezek a hülyeségek. Magamra találtam ilyen idióta videókban

- jegyezte meg viccesen a Mokka vendégeként hozzátéve, kollégái körében is sikert aratott videóival, ugyanis színházi berkekben is mindig mondják neki: ne hagyja abba TikTokker karrierjét.

Mindenki szeret egy kicsit kacagni

- közölte hozzátéve, azt szereti, hogyha a hangfelvétel, amit utánoz, minél hosszabb.