Szandi a nagymamaságról: „Szeretnénk, ha a baba magyarul is beszélne”

Szandi nagymama lesz: az énekesnő lánya, Blanka az első gyermekét várja brazil származású férjével, Ricardóval! Szandi a Borsnak nyilatkozva felidézte, hogyan tudták meg a gólyahírt, s azt is elárulta, mikor ölelheti magához legközelebb a kismamát.
Az énekesnő bevallotta, alig tudja visszafogni magát, már most elkezdett babaholmikat vásárolni.
„Alig bírok magammal, legutóbb rugdalózókat vásároltam” – árulta el nevetve, majd bevallotta: „Aztán amikor beálltam a pénztárhoz, még mellé tettem egy plüssjátékot is… A fiam pedig csak nevetett, azt mondta: tudta, hogy ilyen leszek, de azt a plüsst tegyem csak szépen vissza” – idézte fel jókedvűen. Azt azonban nem árulta el, hogy milyen színű ruhácskákat választott…
Mi már tudjuk a bébi nemét, de Blanka kérésére még nem árulhatom el. Tiszteletben tartjuk a kérését, ahogy a babavárás bejelentésénél is tettük
– mosolygott az énekesnő, aki a bejelentés körülményeiről is mesélt. Bogdán Blanka esküvője júliusban volt, karácsonykor pedig újabb mérföldkőről számoltak be a családnak.
„Karácsonykor FaceTime-oltunk, úgy bontogattuk az ajándékokat: Blanka és Ricki Los Angelesben, mi pedig Magyarországon… Ment a bontogatás, zacskózörgés, amikor Blanka megszólalt, hogy: »Anya, nézd, mit hozott nekem a Jézuska!«. Én pedig mondtam, hogy mindjárt, csak itt még benne vagyunk valamiben… Végül felnéztem, és láttam, hogy a kezében tart egy tesztet, amire angolul rá volt írva, hogy: »pregnant«, azaz várandós! Döbbent csend lett” – érzékenyült el újra Szandi.
„Először szóhoz sem jutottunk, aztán jöttek az örömkönnyek…”
„Áprilisban utazunk ki Csabival Los Angelesbe, már nagyon várom, hogy megölelhessem a »kisbabámat« – ugyanis a gyerekeim nekem örökre a babáim maradnak” – mosolygott a családanya, aki elismerte, a család nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, még akkor is, ha különböző kontinensen élnek. A modern technikának köszönhetően gyakran beszélnek videóhívásban, sőt volt olyan alkalom is, amikor Blanka és férje, Ricardo egyszerre kapcsolta össze a családot: Los Angelesben voltak, mikor Blanka Magyarországra telefonált Szandiéknak, Ricardo pedig Brazíliában élő szüleivel FaceTime-olt.
„Egymás felé fordították a két képernyőt, így tudtuk pár szót váltani a másik nagyszülőkkel is” – idézte fel a meghökkentő esetet. Szandi úgy látja, a kultúrák találkozása szerencsés ajándék lesz majd a picinek.
„Ricardo brazil, így a másik nagymama ragaszkodik hozzá, hogy portugálul is tudjon majd a baba. Mi pedig szeretnénk, ha magyarul is beszélne, míg a szülők angolul beszélnek egymás között. Ez egy gyönyörű ajándék a picinek: rögtön három nyelvet tanulhat meg. Mindenképpen szeretnék majd neki magyarul olvasni, és örülnék, ha Nagyinak szólítanak majd, hiszen az a gyönyörű »nagymama« magyar szóból származik” – érvelt Szandi, aki már nagyon izgatott a nagymamaszerep miatt.
„Ez a legszebb 50. születésnapi ajándék” – tette még hozzá boldogan Szandi, aki júliusban ünnepli a kerek szülinapot, ami után nem sokkal már a nagymama szerep vár rá.
