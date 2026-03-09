Szandi a nagymamaságról: „Szeretnénk, ha a baba magyarul is beszélne”

Szandi nagymama lesz: az énekesnő lánya, Blanka az első gyermekét várja brazil származású férjével, Ricardóval! Szandi a Borsnak nyilatkozva felidézte, hogyan tudták meg a gólyahírt, s azt is elárulta, mikor ölelheti magához legközelebb a kismamát.

Szandi lánya, Bogdán Blanka karácsonykor árulta el, hogy babát vár (Fotó: Archív / hot magazin! )

Szandi már vásárolja a babaholmikat

Az énekesnő bevallotta, alig tudja visszafogni magát, már most elkezdett babaholmikat vásárolni.

„Alig bírok magammal, legutóbb rugdalózókat vásároltam” – árulta el nevetve, majd bevallotta: „Aztán amikor beálltam a pénztárhoz, még mellé tettem egy plüssjátékot is… A fiam pedig csak nevetett, azt mondta: tudta, hogy ilyen leszek, de azt a plüsst tegyem csak szépen vissza” – idézte fel jókedvűen. Azt azonban nem árulta el, hogy milyen színű ruhácskákat választott…

Mi már tudjuk a bébi nemét, de Blanka kérésére még nem árulhatom el. Tiszteletben tartjuk a kérését, ahogy a babavárás bejelentésénél is tettük

– mosolygott az énekesnő, aki a bejelentés körülményeiről is mesélt. Bogdán Blanka esküvője júliusban volt, karácsonykor pedig újabb mérföldkőről számoltak be a családnak.

Szandi minden nap beszél Blankával és Ricardóval (Fotó: Instagram/Pintácsi Szandi)

„Már nagyon várom, hogy megölelhessem a »kisbabámat«”

„Karácsonykor FaceTime-oltunk, úgy bontogattuk az ajándékokat: Blanka és Ricki Los Angelesben, mi pedig Magyarországon… Ment a bontogatás, zacskózörgés, amikor Blanka megszólalt, hogy: »Anya, nézd, mit hozott nekem a Jézuska!«. Én pedig mondtam, hogy mindjárt, csak itt még benne vagyunk valamiben… Végül felnéztem, és láttam, hogy a kezében tart egy tesztet, amire angolul rá volt írva, hogy: »pregnant«, azaz várandós! Döbbent csend lett” – érzékenyült el újra Szandi.

„Először szóhoz sem jutottunk, aztán jöttek az örömkönnyek…”

„Áprilisban utazunk ki Csabival Los Angelesbe, már nagyon várom, hogy megölelhessem a »kisbabámat« – ugyanis a gyerekeim nekem örökre a babáim maradnak” – mosolygott a családanya, aki elismerte, a család nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, még akkor is, ha különböző kontinensen élnek. A modern technikának köszönhetően gyakran beszélnek videóhívásban, sőt volt olyan alkalom is, amikor Blanka és férje, Ricardo egyszerre kapcsolta össze a családot: Los Angelesben voltak, mikor Blanka Magyarországra telefonált Szandiéknak, Ricardo pedig Brazíliában élő szüleivel FaceTime-olt.