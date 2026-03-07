Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Curtis és Radics Gigi tarolt a debreceni Háborúellenes Gyűlésen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 12:31 / FRISSÍTÉS: 2026. március 07. 13:10
Közel tízezres tömeg gyűlt össze a debreceni Főnix Arénában a Háborúellenes Gyűlésen, ahol a zene is fontos szerepet kapott. Curtis és Radics Gigi óriási sikert arattak.
Bors
A szerző cikkei

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen, a Főnix Arénában közel tízezer fős, hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol a beszédek mellett a zene és a kultúra is fontos szerepet kapott. A színpadra visszatért Radics Gigi és Curtis ikonikus párosa, akik ezúttal is óriási sikert arattak a Szabadság vándoraival – a közönség együtt énekelte velük a mára már a béke és szabadság himnusszá vált dalt.

Curtis és Radics Gigi már számtalan korábbi Háborúellenes Gyűlésen megmutatták, mit tudnak (Fotó: MW)

Curtis és Radics Gigi ezúttal is tarolt

A két előadó neve az elmúlt hónapokban szinte összeforrt a béke melletti kiállással. A Demjén Ferenc klasszikusából készült Szabadság vándorai feldolgozás ugyanis több állomáson is felcsendült a háborúellenes rendezvényeken, és rövid idő alatt az események egyik legemblematikusabb dalává vált. A közönség Debrecenben is az első hangoktól kezdve velük énekelt, a fellépés pedig hatalmas tapsot kapott. Radics Gigi különleges hangja és Curtis karakteres rapbetétje már korábban is erős párost alkotott, de a béke üzenete új dimenziót adott az együttműködésüknek. A dal sikerét az is jól mutatja, hogy az interneten rövid idő alatt milliós megtekintést értek el, a rajongók pedig minden állomáson hatalmas lelkesedéssel fogadják a produkciót.

Király Viktor is énekelt a dwbreceni Háborúellenes Gyűlésen.
A mai nap egyébként nemcsak Curtis és Gigi szórakoztatta a közönséget, Király Viktor is énekelt a béke jegyében (Fotó: MwW)

Az üzenet fontosabb, mint valaha

Curtis korábban arról beszélt, hogy a dal üzenete különösen aktuális a mai világban: „A dalban benne van, hogy mennyit veszíthetnénk egy háborúval” – fogalmazott egy korábbi fellépés előtt, hangsúlyozva, hogy a zene képes érzelmileg is megszólítani az embereket. A debreceni színpadon is érezhető volt ez az érzelmi töltet. A tömeg együtt énekelte a refrént, sokan telefonokkal világították meg a teret, így a koncert pillanatok alatt közös élménnyé vált. A szervezők szerint pontosan ez a cél: a béke üzenetét nemcsak beszédekkel, hanem zenével is eljuttatni az emberekhez. A Szabadság vándorai  mára több város után Debrecenben is bebizonyította, hogy a Háborúellenes Gyűlések egyik legerősebb pillanatává tud válni – amikor a tömeg egyszerre énekel a békéért és a szabadságért.

 

